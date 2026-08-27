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Право

Утверждены методы определения профессиональных компетенций сотрудников полиции

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:23 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 24 августа 2026 года утвердил Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляются с использованием методов анализа и синтеза.

Анализ проводится путем раздельного рассмотрения каждого критерия, с последующим присвоением баллов к рейтингу военнослужащего.

Синтез осуществляется путем объединения результатов анализа всех критериев, позволяющих получить итоговый балл рейтинга военнослужащего.

Профессиональные компетенции военнослужащего устанавливаются по следующим должностям:

  • сержантского состава;
  • офицерского состава.

Определены положительные и отрицательные критерии.

Положительные критерии для сержантского состава:

Образование:

  • среднее – 0,25;
  • техническое и профессиональное – 0,5;
  • военное по программе технического и профессионального
  • образования (военные колледжи) – 1;
  • высшее – 1;
  • магистратура – 0,5;
  • магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5.

Для офицерского состава:

  • высшее – 1;
  • магистратура – 0,5;
  • доктор PhD – 1;
  • кандидат наук – 0,5;
  • доктор наук – 1;
  • магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5;
  • магистратура оперативно-стратегического уровня – 1.

Отрицательные критерии:

  • дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности – минус 0,25 за каждое взыскание, при получении четырех и более – минус 1) учитываются с установленным периодом, не превышающим одного года с момента их наложения.
  • дисциплинарные поступки, дискредитирующие государственную службу, и нарушение служебной этики (без срока) – минус 0,5 за каждый проступок, при наличии четырех и более – минус 1.
  • отрицательные результаты аттестации;
  • сведения об увольнении (сведения об увольнении с воинской службы по результатам проверки, по собственному желанию, в порядке дисциплинарного взыскания, решения аттестации – минус 1).
  • выведение в распоряжение (нахождение в распоряжении более двух месяцев – минус 0,5).
  • правонарушения (административные взыскания на должностное лицо – за каждое – минус 0,5, при наличии трех и более – минус 1,5).
  • уголовное правонарушение – минус 2.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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