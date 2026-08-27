Утверждены методы определения профессиональных компетенций сотрудников полиции
Так, определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляются с использованием методов анализа и синтеза.
Анализ проводится путем раздельного рассмотрения каждого критерия, с последующим присвоением баллов к рейтингу военнослужащего.
Синтез осуществляется путем объединения результатов анализа всех критериев, позволяющих получить итоговый балл рейтинга военнослужащего.
Профессиональные компетенции военнослужащего устанавливаются по следующим должностям:
- сержантского состава;
- офицерского состава.
Определены положительные и отрицательные критерии.
Положительные критерии для сержантского состава:
Образование:
- среднее – 0,25;
- техническое и профессиональное – 0,5;
- военное по программе технического и профессионального
- образования (военные колледжи) – 1;
- высшее – 1;
- магистратура – 0,5;
- магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5.
Для офицерского состава:
- высшее – 1;
- магистратура – 0,5;
- доктор PhD – 1;
- кандидат наук – 0,5;
- доктор наук – 1;
- магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5;
- магистратура оперативно-стратегического уровня – 1.
Отрицательные критерии:
- дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности – минус 0,25 за каждое взыскание, при получении четырех и более – минус 1) учитываются с установленным периодом, не превышающим одного года с момента их наложения.
- дисциплинарные поступки, дискредитирующие государственную службу, и нарушение служебной этики (без срока) – минус 0,5 за каждый проступок, при наличии четырех и более – минус 1.
- отрицательные результаты аттестации;
- сведения об увольнении (сведения об увольнении с воинской службы по результатам проверки, по собственному желанию, в порядке дисциплинарного взыскания, решения аттестации – минус 1).
- выведение в распоряжение (нахождение в распоряжении более двух месяцев – минус 0,5).
- правонарушения (административные взыскания на должностное лицо – за каждое – минус 0,5, при наличии трех и более – минус 1,5).
- уголовное правонарушение – минус 2.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.