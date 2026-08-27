Утверждены методы определения профессиональных компетенций сотрудников полиции

Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел приказом от 24 августа 2026 года утвердил Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего осуществляются с использованием методов анализа и синтеза. Анализ проводится путем раздельного рассмотрения каждого критерия, с последующим присвоением баллов к рейтингу военнослужащего. Синтез осуществляется путем объединения результатов анализа всех критериев, позволяющих получить итоговый балл рейтинга военнослужащего. Профессиональные компетенции военнослужащего устанавливаются по следующим должностям: сержантского состава;

офицерского состава. Определены положительные и отрицательные критерии. Положительные критерии для сержантского состава: Образование: среднее – 0,25;

техническое и профессиональное – 0,5;

военное по программе технического и профессионального

образования (военные колледжи) – 1;

высшее – 1;

магистратура – 0,5;

магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5. Для офицерского состава: высшее – 1;

магистратура – 0,5;

доктор PhD – 1;

кандидат наук – 0,5;

доктор наук – 1;

магистратура оперативно-тактического уровня – 0,5;

магистратура оперативно-стратегического уровня – 1. Отрицательные критерии: дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности – минус 0,25 за каждое взыскание, при получении четырех и более – минус 1) учитываются с установленным периодом, не превышающим одного года с момента их наложения.

дисциплинарные поступки, дискредитирующие государственную службу, и нарушение служебной этики (без срока) – минус 0,5 за каждый проступок, при наличии четырех и более – минус 1.

отрицательные результаты аттестации;

сведения об увольнении (сведения об увольнении с воинской службы по результатам проверки, по собственному желанию, в порядке дисциплинарного взыскания, решения аттестации – минус 1).

выведение в распоряжение (нахождение в распоряжении более двух месяцев – минус 0,5).

правонарушения (административные взыскания на должностное лицо – за каждое – минус 0,5, при наличии трех и более – минус 1,5).

уголовное правонарушение – минус 2. Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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