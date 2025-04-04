Водителям мопедов, нарушившим ПДД, с 5 апреля 2025 года грозит до 10 лет лишения свободы

В Казахстане вдвое ужесточается уголовное наказание провинившихся водителей мопедов. Поправки в УК вводятся в действие с 5 апреля 2025 года. С этого же дня усиливается и административная ответственность. Что и как меняется для лихачей, прежде практически неуязвимых, рассказывает Zakon.kz.

10 лет лишения свободы – это максимум. Он положен за такое нарушение правил дорожного движения, которое повлекло – по неосторожности, разумеется – смерть двух или более лиц (часть 4 статьи 345 УК).

Вообще же расклад в статье 345 УК такой:

причинение в ДТП средней тяжести вреда здоровью – вплоть до ареста до 40 суток;

вреда здоровью – вплоть до ареста до 40 суток; причинение тяжкого вреда здоровью – вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет;

вреда здоровью – вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет; причинение смерти – лишение свободы на срок до 5 лет.

Именно такое наказание грозит лицам, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, за вышеперечисленные деяния. Но конкретно водителям мопедов до 5 апреля 2025 года не грозило.

Они за то же самое наказывались по статье 104 УК "Причинение смерти по неосторожности" и статье 114 УК "Неосторожное причинение вреда здоровью". И отделывались вдвое дешевле: вместо 40 суток ареста – 20, вместо 2 лет – год, вместо 5 лет – три.

Почему? Потому что водителей мопедов не было в перечне возможных субъектов правонарушений, предусмотренных статьей 345 УК. Понятно, что мопед – не автомобиль и не трамвай, но он не относился и к числу "других механических транспортных средств", перечень которых приводится в пункте 8) статьи 3 УК.

В этом списке были "тракторы, мотоциклы, самоходные машины (экскаваторы, автокраны, грейдеры, катки)". И вот Законом РК № 130-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" мопеды приравниваются к другим механическим транспортным средствам.

Мопеды появились в перечне после слова "мотоциклы". Собственно, технически в этом и заключается новелла, которая вступает в силу с 5 апреля 2025 года. Логично и справедливо, что водители мопедов отныне несут всю полноту ответственности водителей при совершении ДТП с серьезными последствиями.

Однако ответственность водителей мопедов усилилась и в тех случаях, когда таких последствий нет. Например, при нарушении правил наличествует лишь легкий вред здоровью или обошлось даже без такового. Взыскания за это прописаны в КОАП.

Технически это обеспечили изменением формулировки в пп.41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении", объясняющей, что такое мопед:

"Двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час".

В определение добавили слово механическое – и в этом вся соль. Раньше было просто ТС. Благодаря этой поправке водитель мопеда с 5 апреля 2025 года обязан нести весь спектр ответственности и соблюдать все процедуры, возложенные на водителей механических транспортных средств.

А именно:

проходить обязательную регистрацию ТС в уполномоченном органе с получением государственного номерного знака;

получать водительское удостоверение категории А1 (при этом категория А1 будет автоматически присваиваться водителям категорий А, В и С, без необходимости дополнительного обучения);

проходить ежегодный техосмотр;

платить транспортный налог;

оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

И, конечно, к административной ответственности водители будут привлекаться на тех же основаниях, что и остальные водители механических транспортных средств (согласно нескольким десяткам статей, расположенных в Главе 30 КОАП). Сейчас за любое нарушение ПДД водители мопедов отвечают по статье 615 КОАП, как "иные участники дорожного движения". А это либо штраф в 2 МРП, либо – при нанесении легкого вреда здоровью или материального ущерба – штраф в 10 МРП.

Отныне же водителей мопедов исключают из этой славной компании, оставив в ней только "лиц, управляющих велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств (примечание к статье 615 КОАП).

Например, ранее за проезд на красный свет (весьма распространенная практика среди водителей мопедов) им грозил всего лишь штраф в 2 МРП. Вот за то самое – как "иному участнику". И то – если поймает полицейский патруль. Потому что видеофиксация была бессильна против мопедов без номеров.

Теперь же, во-первых, их ждет совсем другой штраф – 10 МРП – по статье 599 КОАП ("Проезд на запрещающий сигнал светофора"). А во-вторых, выпишут его автоматически, зафиксировав нарушение на камеру и определив по ГРНЗ нарушителя.

Или, скажем, управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор инспектор, даже если вычислит такого беспечного ездока, мог наказать его не за нарушение ПДД, а по статье 440 КОАП ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") штраф в размере 5 МРП).

После вступления новелл в силу водитель мопеда будет нести ответственность по статье 608 КОАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"). А здесь санкция уже куда более строгая: административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ну и, собственно, за нарушение правил эксплуатации ТС (т.е. если не зарегистрировать мопед до 5 апреля 2025 года) грозит штраф в 10 МРП. А если затем срочно не исправиться (повторное в течение года правонарушение) – 20 МРП или – что самое главное – лишение водительских прав сроком на год (части 2 и 2-1 статьи 590 КОАП).

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, как с 5 апреля 2025 года в РК ужесточаются требования к операторам технического осмотра ТС и как это скажется на владельцах машин.