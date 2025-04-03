За какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов с 5 апреля
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В полиции Алматы напомнили, что с 5 апреля водителей мопедов будут привлекать к ответственности на общих основаниях, сообщает Zakon.kz.
Так как с этого дня мопедисты официально будут приравнены к полноценным участникам дорожного движения, их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
Что теперь обязательно для водителей мопедов?
- Регистрация транспорта.
- Наличие водительского удостоверения.
- Обязательное страхование.
- Техосмотр.
- Защитный шлем.
- Исправное техническое состояние мопеда.
Какие нарушения будут наказываться?
- Вождение в нетрезвом виде.
- Управление без прав или после лишения.
- Превышение скорости.
- Опасные маневры и выезд на встречную полосу.
- Проезд на красный свет.
- Непредоставление преимущества пешеходам.
- Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков.
- Установка незаконных световых и звуковых сигналов.
- Создание аварийных ситуаций.
"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", – отметили в полиции.
2 апреля 2025 года в полиции Алматы предостерегли водителей, которые собрались установить на своем авто рекламную конструкцию.
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