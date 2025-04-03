За какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов с 5 апреля

В полиции Алматы напомнили, что с 5 апреля водителей мопедов будут привлекать к ответственности на общих основаниях, сообщает Zakon.kz.

Так как с этого дня мопедисты официально будут приравнены к полноценным участникам дорожного движения, их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.

Что теперь обязательно для водителей мопедов?

Регистрация транспорта.

Наличие водительского удостоверения.

Обязательное страхование.

Техосмотр.

Защитный шлем.

Исправное техническое состояние мопеда.

Какие нарушения будут наказываться?

Вождение в нетрезвом виде.

Управление без прав или после лишения.

Превышение скорости.

Опасные маневры и выезд на встречную полосу.

Проезд на красный свет.

Непредоставление преимущества пешеходам.

Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков.

Установка незаконных световых и звуковых сигналов.

Создание аварийных ситуаций.

"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", – отметили в полиции.

2 апреля 2025 года в полиции Алматы предостерегли водителей, которые собрались установить на своем авто рекламную конструкцию.