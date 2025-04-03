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Общество

За какие нарушения смогут наказывать водителей мопедов с 5 апреля

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:43 Фото: unsplash
В полиции Алматы напомнили, что с 5 апреля водителей мопедов будут привлекать к ответственности на общих основаниях, сообщает Zakon.kz.

Так как с этого дня мопедисты официально будут приравнены к полноценным участникам дорожного движения, их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.

Что теперь обязательно для водителей мопедов?

  • Регистрация транспорта.
  • Наличие водительского удостоверения.
  • Обязательное страхование.
  • Техосмотр.
  • Защитный шлем.
  • Исправное техническое состояние мопеда.

Какие нарушения будут наказываться?

  • Вождение в нетрезвом виде.
  • Управление без прав или после лишения.
  • Превышение скорости.
  • Опасные маневры и выезд на встречную полосу.
  • Проезд на красный свет.
  • Непредоставление преимущества пешеходам.
  • Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков.
  • Установка незаконных световых и звуковых сигналов.
  • Создание аварийных ситуаций.

"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", – отметили в полиции.

2 апреля 2025 года в полиции Алматы предостерегли водителей, которые собрались установить на своем авто рекламную конструкцию. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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