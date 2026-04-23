Разработаны правила маркировки БАДов

Министерство здравоохранения разработало Правила маркировки и прослеживаемости биологически активных добавок к пище средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяет порядок маркировки и прослеживаемости биологически активных добавок к пище средствами идентификации в целях обеспечения функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров в РК.

Как считают в Минздраве, введение правил позволит обеспечить качественное функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров в республике, что в свою очередь положительно отразится на поступлениях государственного бюджета за счет повышения прозрачности цепочки поставок товаров на территорию страны.

Обязательная маркировка биологически активных добавок к пище является приоритетным направлением, реализация которого позволит:

сократить объемы нелегального оборота;

повысить собираемость налогов;

создать равные конкурентные условия на рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 15 мая.

Ввести обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок в Казахстане планируют с 1 сентября 2026 года. В 2025 году был запущен пилотный проект по маркировке для усиления контроля за оборотом, в котором было более 20 участников.

Маркировка БАД производится:

при производстве БАДов на территории Казахстана – в местах производства БАДов до отгрузки товара на свой склад;

при импорте БАДов на территорию РК из стран, не являющихся государствами – членами ЕАЭС на территории третьих стран, до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС;

при ввозе БАДов на территорию РК из государств – членов ЕАЭС – за пределами государственной границы РК, до ввоза из государств – членов ЕАЭС.

Обязательная маркировка направлена на то, чтобы каждый покупатель мог проверить легальность БАДа через приложение.