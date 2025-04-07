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Право

Утверждены правила работы журналистов на митингах

правила работы журналистов на митингах, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации приказом от 1 апреля 2025 года утвердила Правила деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации журналист должен иметь при себе удостоверение журналиста, а также носить отличительный знак по форме.

При осуществлении своей деятельности журналист:

  • осуществляет сбор, обработку, подготовку сообщений и материалов, запрашивает, получает и распространяет информацию;
  • не совершает действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.
  • не препятствует законным действиям организатора и участников мирных собраний, а также сотрудников государственных органов, организаций.

Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста местный исполнительный орган принимает соответствующие меры по обеспечению представителей СМИ оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган.

Оперативный пресс-центр должен соответствовать следующим условиям:

  • ограничение лентой;
  • обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;
  • обеспечение электроснабжением;
  • обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел, в случае их угрозы жизни и здоровью.

При этом журналист осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации как на месте (территории) Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

Предусметривается, что местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания для сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов.

Формы отличительных знаков журналиста

Формами отличительных знаков журналиста являются жилет ярко-синего цвета, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

Впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 миллиметров.

Впереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS".

Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом "Arial" из светоотражающей ткани белого или серебристого цвета.

жилеты для СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:02

Фото: скриншот документа

Нарукавная повязка ярко-желтого цвета с надписью "PRESS".


Фото: скриншот документа

Приказ вводится вдействие с 15 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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