Утверждены правила работы журналистов на митингах
Так, говорится, что при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации журналист должен иметь при себе удостоверение журналиста, а также носить отличительный знак по форме.
При осуществлении своей деятельности журналист:
- осуществляет сбор, обработку, подготовку сообщений и материалов, запрашивает, получает и распространяет информацию;
- не совершает действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.
- не препятствует законным действиям организатора и участников мирных собраний, а также сотрудников государственных органов, организаций.
Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста местный исполнительный орган принимает соответствующие меры по обеспечению представителей СМИ оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган.
Оперативный пресс-центр должен соответствовать следующим условиям:
- ограничение лентой;
- обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;
- обеспечение электроснабжением;
- обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел, в случае их угрозы жизни и здоровью.
При этом журналист осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации как на месте (территории) Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.
Предусметривается, что местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания для сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов.
Формы отличительных знаков журналиста
Формами отличительных знаков журналиста являются жилет ярко-синего цвета, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.
Впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 миллиметров.
Впереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS".
Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом "Arial" из светоотражающей ткани белого или серебристого цвета.
Фото: скриншот документа
Нарукавная повязка ярко-желтого цвета с надписью "PRESS".
Фото: скриншот документа
Приказ вводится вдействие с 15 апреля 2025 года.