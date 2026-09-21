Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило правила аккредитации журналистов
Так, постоянная аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов сроком на один год.
Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.
В свою очередь СМИ, желающие аккредитовать своих журналистов при министерстве, в течение 10 рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов, и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.
Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов.
Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации в особо важных государственных объектах и стратегических объектах – 10 рабочих дней.
Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:
- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации.
Предусмотрено, что аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
- сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
- соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ;
- непредоставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;
- отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.
Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.
Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:
- заявление главного редактора СМИ или его собственника о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующими действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
- нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 настоящих Правил.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет средство массовой информации о лишении журналиста аккредитации с указанием причин, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил.
Лишение постоянной аккредитации журналистов осуществляется сроком на шесть месяцев.
В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты.
Правила также устанавливают временную аккредитацию журналистов.
Приказ вводится в действие с 29 сентября 2026 года.