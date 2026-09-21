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Право

Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило правила аккредитации журналистов

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 11 сентября 2026 года утвердил Правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, сообщает Zakon.kz.

Так, постоянная аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов сроком на один год.

Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.

В свою очередь СМИ, желающие аккредитовать своих журналистов при министерстве, в течение 10 рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов, и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных.

Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов.

Срок рассмотрения заявления об постоянной аккредитации в особо важных государственных объектах и стратегических объектах – 10 рабочих дней.

Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

  • об аккредитации;
  • об отказе в аккредитации.

Предусмотрено, что аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

  • сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
  • соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;
  • соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:

  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ;
  • непредоставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;
  • отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

  • заявление главного редактора СМИ или его собственника о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующими действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;
  • нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 настоящих Правил.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет средство массовой информации о лишении журналиста аккредитации с указанием причин, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил.

Лишение постоянной аккредитации журналистов осуществляется сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты.

Правила также устанавливают временную аккредитацию журналистов.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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