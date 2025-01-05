Разработаны новые правила работы журналистов на мирных собраниях

Министерство культуры и информации подготовило проект Правил деятельности журналиста (представителя СМИ), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что журналист, осуществляя свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, обладает правами и несет обязанности, предусмотренными статьей 26 закона "О масс-медиа" и статьей 7 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

При осуществлении своей деятельности по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также носит отличительный знак.

Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста акимат принимает меры по обеспечению журналистов Оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган.

Предусматривается, что запрос СМИ направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания в произвольной форме с указанием количества журналистов.

Оперативным пресс-центром является место, которое соответствует следующим условиям:

ограничение лентой;

обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;

обеспечение электроснабжением;

обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае их угрозы жизни и здоровью.

При этом журналист осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для СМИ как на месте Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

Для сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, акимат обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания.

Также говорится, что л ица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную статьей 158 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, проект содержит следующие формы отличительных знаков журналиста: жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

Вот как должен выглядеть жилет:

цвет – ярко-синий;

впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 миллиметров.

Спереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS".

Нарукавная повязка должна быть:

цвет – ярко-желтый;

в центре располагается надпись "PRESS".

Наклейка представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 миллиметров, высотой не менее 100 миллиметров. Ц вет фона наклейки синий, а ".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 января 2025 года.

Напомним, ранее в Казахстане действовали Правила деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях от 14 августа 2020 года. Однако в августе 2024 года документ утратил силу.

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