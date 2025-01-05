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Право

Разработаны новые правила работы журналистов на мирных собраниях

СМИ, средства массовой информации, сми, масс-медиа, печать, журналист, журналисты, печатники, издания, печатные издания, пресса, корреспондент, корреспонденты, репортер, репортеры, журналистика, средство информации, средства информации, информация, медиа , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 15:48 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило проект Правил деятельности журналиста (представителя СМИ), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что журналист, осуществляя свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, обладает правами и несет обязанности, предусмотренными статьей 26 закона "О масс-медиа" и статьей 7 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

При осуществлении своей деятельности по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также носит отличительный знак.

Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста акимат принимает меры по обеспечению журналистов Оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган.

Предусматривается, что запрос СМИ направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания в произвольной форме с указанием количества журналистов.

Оперативным пресс-центром является место, которое соответствует следующим условиям:

  • ограничение лентой;
  • обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;
  • обеспечение электроснабжением;
  • обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае их угрозы жизни и здоровью.

При этом журналист осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для СМИ как на месте Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

Для сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, акимат обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания.

Также говорится, что лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную статьей 158 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, проект содержит следующие формы отличительных знаков журналиста: жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

Вот как должен выглядеть жилет:

  • цвет – ярко-синий;
  • впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 миллиметров.

Спереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS".

Нарукавная повязка должна быть:

  • цвет – ярко-желтый;
  • в центре располагается надпись "PRESS".

Наклейка представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 миллиметров, высотой не менее 100 миллиметров. Цвет фона наклейки синий, а".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 января 2025 года.

Напомним, ранее в Казахстане действовали Правила деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях от 14 августа 2020 года. Однако в августе 2024 года документ утратил силу.

Мы писали, что в Казахстане действуют новые правила аккредитации журналистов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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