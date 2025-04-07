Утверждены правила работы коллегиальных органов управления вузов
Формами коллегиальных органов управления организациями высшего и послевузовского образования являются ученый совет, методический совет (учебно-методический, научно-методический), научно-технический совет и другие формы.
Коллегиальные органы управления создаются приказом руководителя ОВПО.
Целью коллегиальных органов управления является обеспечение эффективного, прозрачного и демократического управления деятельностью ОВПО в соответствии с приоритетными задачами системы высшего образования, стратегией развития ОВПО и участием сотрудников и обучающихся.
К основным задачам коллегиальных органов относятся:
- рассмотрение, обсуждение и принятие решений по ключевым вопросам академической, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и административно-хозяйственной деятельности;
- содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;
- обеспечение прозрачности и подотчетности своей деятельности перед заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные органы;
- укрепление взаимодействия между структурными подразделениями ОВПО для достижения общих целей;
- рассмотрение вопросов, представляющих академический или научный интерес по собственной инициативе или по предложению структурных подразделений ОВПО, и принятие по ним соответствующих мер;
- анализ реализации исполнения решений коллегиальных органов, оценка достигнутых результатов и принятие при необходимости корректирующих мер.
В состав коллегиальных органов управления входят руководитель ОВПО, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организации ОВПО, работодателей.
Состав коллегиальных органов избирается комиссией, создаваемой ОВПО в соответствии с их задачами.
В составе коллегиальных органов управления должно быть не менее семи человек.
Коллегиальные органы действуют в интересах обучающихся, профессорско-преподавательского состава, сотрудников ОВПО.
Решение коллегиального органа носит рекомендательный характер.
Приказ вводится в действие с 15 апреля 2025 года.
При этом утрачивают силу Типовые правила деятельности ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания; Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания.