Утверждены правила работы коллегиальных органов управления вузов

Приказом министра науки и высшего образования от 1 апреля 2025 года утверждены Типовые правила организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Формами коллегиальных органов управления организациями высшего и послевузовского образования являются ученый совет, методический совет (учебно-методический, научно-методический), научно-технический совет и другие формы.

Коллегиальные органы управления создаются приказом руководителя ОВПО.

Целью коллегиальных органов управления является обеспечение эффективного, прозрачного и демократического управления деятельностью ОВПО в соответствии с приоритетными задачами системы высшего образования, стратегией развития ОВПО и участием сотрудников и обучающихся.

К основным задачам коллегиальных органов относятся:

рассмотрение, обсуждение и принятие решений по ключевым вопросам академической, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и административно-хозяйственной деятельности;

содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;

обеспечение прозрачности и подотчетности своей деятельности перед заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные органы;

укрепление взаимодействия между структурными подразделениями ОВПО для достижения общих целей;

рассмотрение вопросов, представляющих академический или научный интерес по собственной инициативе или по предложению структурных подразделений ОВПО, и принятие по ним соответствующих мер;

анализ реализации исполнения решений коллегиальных органов, оценка достигнутых результатов и принятие при необходимости корректирующих мер.

В состав коллегиальных органов управления входят руководитель ОВПО, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организации ОВПО, работодателей.

Состав коллегиальных органов избирается комиссией, создаваемой ОВПО в соответствии с их задачами.

В составе коллегиальных органов управления должно быть не менее семи человек.

Коллегиальные органы действуют в интересах обучающихся, профессорско-преподавательского состава, сотрудников ОВПО.

Решение коллегиального органа носит рекомендательный характер.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2025 года.

При этом утрачивают силу Типовые правила деятельности ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания; Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания.