#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Утверждены правила организации казахстанскими вузами международного сотрудничества

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 12:14 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 июня 2026 года утверждены Правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что задачами международного сотрудничества, осуществляемого ОВПО, являются:

  • установление прямых связей с зарубежными организациями образования, науки и культуры, международными организациями и фондами, заключение двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве, участие в международных программах обмена студентами, магистрантами, докторантами, педагогами и научными работниками, вступление в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования;
  • содействие расширению экспорта образовательных услуг ОВПО для привлечения инвестиций в развитие системы высшего и послевузовского образования, а также создание условий для эффективного использования передовых образовательных технологий и мирового опыта;
  • создание благоприятных социальных, экономических и бытовых условий для иностранных граждан в период обучения, работы или проведения научных исследований;
  • принятие внутренних актов по обеспечению безопасности иностранных граждан, охране их здоровья, содействию социальному партнерству казахстанских и иностранных граждан;
  • обеспечение мер по недопущению ущерба национальной безопасности РК при предоставлении образовательных услуг иностранным гражданам;
  • реализация двудипломных и совместных образовательных программ, программ академической мобильности, совместных научно-исследовательских проектов, международных образовательных программ дополнительного образования, привлечение преподавателей и исследователей из числа иностранных граждан;
  • повышение позиций ОВПО в международных рейтингах (QS, Times Higher Education, ARWU) и участие в глобальных университетских альянсах;
  • развитие интернационализации высшего и послевузовского образования и привлечение ведущих иностранных профессоров и исследователей на краткосрочной и долгосрочной основе (не менее одного семестра).

Международное сотрудничество ОВПО осуществляется на основании:

  • международных договоров Республики Казахстан;
  • двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве ОВПО;
  • внутренних актов ОВПО.

ОВПО самостоятельно обеспечивают академическое качество программ, признание результатов обучения, соответствие государственным общеобязательным стандартам образования и внутренний контроль реализации международных программ.

Международное сотрудничество реализуется через:

  • двудипломные и совместные образовательные программы;
  • программы академической мобильности;
  • совместные научно-исследовательские проекты;
  • международные образовательные программы дополнительного образования;
  • привлечение преподавателей и исследователей из числа иностранных граждан.

Решение о заключении договора принимается первым руководителем ОВПО на основании заключений правовой и академической экспертиз, оформляемых в установленном внутренними актами порядке.

Предусмотрено, что для выполнения организационных мероприятий по установлению и развитию прямых связей и сотрудничества с зарубежными партнерами в каждом ОВПО создается служба (департамент, управление, отдел или центр) международного сотрудничества.

В случае отсутствия Службы в ОВПО, приказом первого руководителя ОВПО назначается ответственное лицо за международное сотрудничество.

Руководитель Службы, либо ответственное лицо за международное сотрудничество назначается из числа опытных работников ОВПО, имеющий опыт работы в данной сфере не менее одного года, опыт работы с иностранными гражданами, владеющий казахским и иностранным языками.

Руководитель Службы либо ответственное лицо за международное сотрудничество назначается приказом первого руководителя ОВПО и подчиняется первому руководителю ОВПО и/или заместителю, курирующему вопросы международного сотрудничества, и является членом приемной комиссии ОВПО.

Служба либо ответственное лицо за международное сотрудничество выполняет следующие функции:

  • планирование и реализация мероприятий по развитию международного сотрудничества в области высшего и послевузовского образования, повышения квалификации педагогических и научных работников, совместных научно-исследовательских программ;
  • организационное обеспечение выполнения заключенных договоров;
  • согласование планов и организация зарубежных командировок;
  • сбор и анализ отчетов о зарубежных командировках для использования результатов в образовательной и научной деятельности ОВПО;
  • формирование резерва студентов, магистрантов, докторантов, педагогических и научных работников для осуществления международной мобильности;
  • организационное сопровождение приема и регистрации иностранных граждан в пределах компетенции ОВПО;
  • разъяснение иностранным гражданам законодательства Республики Казахстан об образовании, правил внутреннего распорядка ОВПО;
  • информирование иностранных граждан о порядке получения медицинской помощи и взаимодействие с медицинскими организациями;
  • поддержание контактов с дипломатическими представительствами и культурными центрами иностранных государств;
  • координация участия в международных программах таких как Erasmus+, Horizon Europe, DAAD, Fulbright и других международных инициативах;
  • организация адаптационных мероприятий для иностранных граждан в соответствии с внутренними актами ОВПО;
  • обеспечение публикации на английском языке на сайте ОВПО полных текстов действующих договоров и информации о совместных программах.

ОВПО ежегодно не позднее 1 марта и 1 декабря календарного года направляют в уполномоченный орган в области науки и высшего образования:

  • перечень действующих договоров/соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами;
  • отчет о реализации двудипломных и совместных образовательных программ;
  • статистику по иностранным студентам и выездной мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава ОВПО.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
глава миссии МВФ по РК Амина Лареш, премьер-министр РК Олжас Бектенов
12:14, Сегодня
Глава миссии МВФ отметила позитивную динамику развития экономики Казахстана
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
10:23, 07 апреля 2025
Утверждены правила работы коллегиальных органов управления вузов
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
09:53, 11 ноября 2025
Утверждены правила распределения образовательного госзаказа среди вузов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:23, Сегодня
Чимаев и друг Макгрегора Дэнис предложили друг другу "уличный бой" перед турниром RAF
Экс-игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в &quot;Алтае&quot;
11:54, Сегодня
Бывший игрок сборной Беларуси Дмитрий Подстрелов продолжит карьеру в "Алтае"
Алекс Перейра
11:20, Сегодня
Алекс Перейра получит огромный гонорар за чемпионский бой в Белом доме
Экс-наставник &quot;Турана&quot; Александр Поклонский возглавил &quot;Зимбру&quot;
10:51, Сегодня
Экс-наставник "Турана" Александр Поклонский возглавил "Зимбру"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: