Утверждены правила организации казахстанскими вузами международного сотрудничества

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 4 июня 2026 года утверждены Правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что задачами международного сотрудничества, осуществляемого ОВПО, являются:

установление прямых связей с зарубежными организациями образования, науки и культуры, международными организациями и фондами, заключение двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве, участие в международных программах обмена студентами, магистрантами, докторантами, педагогами и научными работниками, вступление в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования;

содействие расширению экспорта образовательных услуг ОВПО для привлечения инвестиций в развитие системы высшего и послевузовского образования, а также создание условий для эффективного использования передовых образовательных технологий и мирового опыта;

создание благоприятных социальных, экономических и бытовых условий для иностранных граждан в период обучения, работы или проведения научных исследований;

принятие внутренних актов по обеспечению безопасности иностранных граждан, охране их здоровья, содействию социальному партнерству казахстанских и иностранных граждан;

обеспечение мер по недопущению ущерба национальной безопасности РК при предоставлении образовательных услуг иностранным гражданам;

реализация двудипломных и совместных образовательных программ, программ академической мобильности, совместных научно-исследовательских проектов, международных образовательных программ дополнительного образования, привлечение преподавателей и исследователей из числа иностранных граждан;

повышение позиций ОВПО в международных рейтингах (QS, Times Higher Education, ARWU) и участие в глобальных университетских альянсах;

развитие интернационализации высшего и послевузовского образования и привлечение ведущих иностранных профессоров и исследователей на краткосрочной и долгосрочной основе (не менее одного семестра).

Международное сотрудничество ОВПО осуществляется на основании:

международных договоров Республики Казахстан;

двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве ОВПО;

внутренних актов ОВПО.

ОВПО самостоятельно обеспечивают академическое качество программ, признание результатов обучения, соответствие государственным общеобязательным стандартам образования и внутренний контроль реализации международных программ.

Международное сотрудничество реализуется через:

двудипломные и совместные образовательные программы;

программы академической мобильности;

совместные научно-исследовательские проекты;

международные образовательные программы дополнительного образования;

привлечение преподавателей и исследователей из числа иностранных граждан.

Решение о заключении договора принимается первым руководителем ОВПО на основании заключений правовой и академической экспертиз, оформляемых в установленном внутренними актами порядке.

Предусмотрено, что для выполнения организационных мероприятий по установлению и развитию прямых связей и сотрудничества с зарубежными партнерами в каждом ОВПО создается служба (департамент, управление, отдел или центр) международного сотрудничества.

В случае отсутствия Службы в ОВПО, приказом первого руководителя ОВПО назначается ответственное лицо за международное сотрудничество.

Руководитель Службы, либо ответственное лицо за международное сотрудничество назначается из числа опытных работников ОВПО, имеющий опыт работы в данной сфере не менее одного года, опыт работы с иностранными гражданами, владеющий казахским и иностранным языками.

Руководитель Службы либо ответственное лицо за международное сотрудничество назначается приказом первого руководителя ОВПО и подчиняется первому руководителю ОВПО и/или заместителю, курирующему вопросы международного сотрудничества, и является членом приемной комиссии ОВПО.

Служба либо ответственное лицо за международное сотрудничество выполняет следующие функции:

планирование и реализация мероприятий по развитию международного сотрудничества в области высшего и послевузовского образования, повышения квалификации педагогических и научных работников, совместных научно-исследовательских программ;

организационное обеспечение выполнения заключенных договоров;

согласование планов и организация зарубежных командировок;

сбор и анализ отчетов о зарубежных командировках для использования результатов в образовательной и научной деятельности ОВПО;

формирование резерва студентов, магистрантов, докторантов, педагогических и научных работников для осуществления международной мобильности;

организационное сопровождение приема и регистрации иностранных граждан в пределах компетенции ОВПО;

разъяснение иностранным гражданам законодательства Республики Казахстан об образовании, правил внутреннего распорядка ОВПО;

информирование иностранных граждан о порядке получения медицинской помощи и взаимодействие с медицинскими организациями;

поддержание контактов с дипломатическими представительствами и культурными центрами иностранных государств;

координация участия в международных программах таких как Erasmus+, Horizon Europe, DAAD, Fulbright и других международных инициативах;

организация адаптационных мероприятий для иностранных граждан в соответствии с внутренними актами ОВПО;

обеспечение публикации на английском языке на сайте ОВПО полных текстов действующих договоров и информации о совместных программах.

ОВПО ежегодно не позднее 1 марта и 1 декабря календарного года направляют в уполномоченный орган в области науки и высшего образования:

перечень действующих договоров/соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами;

отчет о реализации двудипломных и совместных образовательных программ;

статистику по иностранным студентам и выездной мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава ОВПО.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2026 года.