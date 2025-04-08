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Право

В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Правила представления субъектами финмониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился один из общих признаков определения подозрительной операции.

Теперь в строке 13 в качестве признака указывается:

При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Ранее в ней речь шла о систематическом перечислении со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.

Помимо этого, Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга дополнили новыми строками:

  • 024 – Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;
  • 025 – Клиринговые центры товарных бирж.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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