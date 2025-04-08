В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Правила представления субъектами финмониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился один из общих признаков определения подозрительной операции.

Теперь в строке 13 в качестве признака указывается:

При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Ранее в ней речь шла о систематическом перечислении со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.

Помимо этого, Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга дополнили новыми строками:

024 – Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;

025 – Клиринговые центры товарных бирж.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года.