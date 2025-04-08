В Казахстане обновили перечень кодов по кадастровым номерам земельных участков

Приказом министра сельского хозяйства от 2 апреля 2025 года внесены изменения в Перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам для целей формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего присвоего 297 кодов, в том числе городам и областным центрам:

Акмолинская область – 01.

город Акколь – 014.

город Степногорск – 018.

город Щучинск – 177.

город Косшы – 332.

Актюбинская область – 02.

город Актобе – 036.

город Хромтау – 040.

город Шалкар – 041.

город Эмба – 042.

Алматинская область – 03.

город Есик – 054.

город Конаев – 055.

город Каскелен – 056.

город Талгар – 057.

город Алатау – 341.

Атырауская область – 04.

город Атырау – 066.

Восточно- Казахстанская область – 05.

город Зайсан – 081.

город Алтай – 082.

город Риддер – 083.

город Серебрянск – 084.

город Усть-Каменогорск – 085.

город Шемонаиха – 086.

Жамбылская область – 06.

город Тараз – 097.

город Жанатас – 098.

город Каратау – 099.

город Шу – 100.

Западно-Казахстанская область – 08.

город Аксай – 129.

город Уральск – 130.

город Чапаево – 131.

Карагандинская область – 09.

город Балхаш – 108.

город Приозерск – 111.

город Абай – 141.

город Караганда – 142.

город Темиртау – 145.

город Шахтинск – 146.

Кызылординская область – 10.

город Казалинск – 155.

город Кызылорда – 156.

Костанайская область – 12.

город Житикара – 192.

город Костанай – 193.

город Лисаковск – 194.

город Рудный – 195.

город Аркалык – 282.

Мангистауская область – 13.

город Актау – 200.

город Жанаозень – 201.

город Форт Шевченко – 202.

Павлодарская область – 14.

город Аксу – 215.

город Павлодар – 218.

город Экибастуз – 219.

Северо- Казахстанская область – 15.

город Булаево – 232.

город Мамлютка – 233.

город Петропавловск – 234.

город Сергеевка – 235.

Туркестанская область – 19.

город Арысь – 302.

город Жетысай – 303.

город Кентау – 304.

город Ленгер – 305.

город Сарыагаш – 306.

город Туркестан – 307.

город Шардара – 308.

город Алматы – 20.

Алмалинский район – 311.

Ауэзовский район – 312.

Бостандыкский район – 313.

Жетысуский район – 314.

Медеуский район – 315.

Турксибский район – 317.

Алатауский район – 321.

Наурызбайский район – 322.

Астана – 21.

район Алматы – 318.

район Сарыарка – 319.

район Есиль – 320.

район Байқоңыр – 324.

район Нура – 335.

район Сарайшық – 342.

Шымкент – 22.

Абайский район – 327.

Аль-Фарабийский район – 328.

Енбекшинский район – 329.

район Каратау – 330.

район Туран – 336.

Область Абай – 23.

город Семей – 252.

город Курчатов – 217.

город Аягоз – 251.

город Чарск – 253.

Область Улытау – 25.

город Жезгазган – 109.

город Каражал – 110.

город Сатпаев – 112.

Область Жетысу – 24.

город Талдыкорган – 268.

город Текели – 269.

город Жаркент – 266.

город Уштобе – 270.

город Учарал – 271.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены.