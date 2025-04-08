В Казахстане обновили перечень кодов по кадастровым номерам земельных участков
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра сельского хозяйства от 2 апреля 2025 года внесены изменения в Перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам для целей формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
Всего присвоего 297 кодов, в том числе городам и областным центрам:
Акмолинская область – 01.
- город Акколь – 014.
- город Степногорск – 018.
- город Щучинск – 177.
- город Косшы – 332.
Актюбинская область – 02.
- город Актобе – 036.
- город Хромтау – 040.
- город Шалкар – 041.
- город Эмба – 042.
Алматинская область – 03.
- город Есик – 054.
- город Конаев – 055.
- город Каскелен – 056.
- город Талгар – 057.
- город Алатау – 341.
Атырауская область – 04.
- город Атырау – 066.
Восточно- Казахстанская область – 05.
- город Зайсан – 081.
- город Алтай – 082.
- город Риддер – 083.
- город Серебрянск – 084.
- город Усть-Каменогорск – 085.
- город Шемонаиха – 086.
Жамбылская область – 06.
- город Тараз – 097.
- город Жанатас – 098.
- город Каратау – 099.
- город Шу – 100.
Западно-Казахстанская область – 08.
- город Аксай – 129.
- город Уральск – 130.
- город Чапаево – 131.
Карагандинская область – 09.
- город Балхаш – 108.
- город Приозерск – 111.
- город Абай – 141.
- город Караганда – 142.
- город Темиртау – 145.
- город Шахтинск – 146.
Кызылординская область – 10.
- город Казалинск – 155.
- город Кызылорда – 156.
Костанайская область – 12.
- город Житикара – 192.
- город Костанай – 193.
- город Лисаковск – 194.
- город Рудный – 195.
- город Аркалык – 282.
Мангистауская область – 13.
- город Актау – 200.
- город Жанаозень – 201.
- город Форт Шевченко – 202.
Павлодарская область – 14.
- город Аксу – 215.
- город Павлодар – 218.
- город Экибастуз – 219.
Северо- Казахстанская область – 15.
- город Булаево – 232.
- город Мамлютка – 233.
- город Петропавловск – 234.
- город Сергеевка – 235.
Туркестанская область – 19.
- город Арысь – 302.
- город Жетысай – 303.
- город Кентау – 304.
- город Ленгер – 305.
- город Сарыагаш – 306.
- город Туркестан – 307.
- город Шардара – 308.
город Алматы – 20.
- Алмалинский район – 311.
- Ауэзовский район – 312.
- Бостандыкский район – 313.
- Жетысуский район – 314.
- Медеуский район – 315.
- Турксибский район – 317.
- Алатауский район – 321.
- Наурызбайский район – 322.
Астана – 21.
- район Алматы – 318.
- район Сарыарка – 319.
- район Есиль – 320.
- район Байқоңыр – 324.
- район Нура – 335.
- район Сарайшық – 342.
Шымкент – 22.
- Абайский район – 327.
- Аль-Фарабийский район – 328.
- Енбекшинский район – 329.
- район Каратау – 330.
- район Туран – 336.
Область Абай – 23.
- город Семей – 252.
- город Курчатов – 217.
- город Аягоз – 251.
- город Чарск – 253.
Область Улытау – 25.
- город Жезгазган – 109.
- город Каражал – 110.
- город Сатпаев – 112.
Область Жетысу – 24.
- город Талдыкорган – 268.
- город Текели – 269.
- город Жаркент – 266.
- город Уштобе – 270.
- город Учарал – 271.
Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены.
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