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Право

В Казахстане обновили перечень кодов по кадастровым номерам земельных участков

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра сельского хозяйства от 2 апреля 2025 года внесены изменения в Перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам для целей формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего присвоего 297 кодов, в том числе городам и областным центрам:

Акмолинская область – 01.

  • город Акколь – 014.
  • город Степногорск – 018.
  • город Щучинск – 177.
  • город Косшы – 332.

Актюбинская область – 02.

  • город Актобе – 036.
  • город Хромтау – 040.
  • город Шалкар – 041.
  • город Эмба – 042.

Алматинская область – 03.

  • город Есик – 054.
  • город Конаев – 055.
  • город Каскелен – 056.
  • город Талгар – 057.
  • город Алатау – 341.

Атырауская область – 04.

  • город Атырау – 066.

Восточно- Казахстанская область – 05.

  • город Зайсан – 081.
  • город Алтай – 082.
  • город Риддер – 083.
  • город Серебрянск – 084.
  • город Усть-Каменогорск – 085.
  • город Шемонаиха – 086.

Жамбылская область – 06.

  • город Тараз – 097.
  • город Жанатас – 098.
  • город Каратау – 099.
  • город Шу – 100.

Западно-Казахстанская область – 08.

  • город Аксай – 129.
  • город Уральск – 130.
  • город Чапаево – 131.

Карагандинская область – 09.

  • город Балхаш – 108.
  • город Приозерск – 111.
  • город Абай – 141.
  • город Караганда – 142.
  • город Темиртау – 145.
  • город Шахтинск – 146.

Кызылординская область – 10.

  • город Казалинск – 155.
  • город Кызылорда – 156.

Костанайская область – 12.

  • город Житикара – 192.
  • город Костанай – 193.
  • город Лисаковск – 194.
  • город Рудный – 195.
  • город Аркалык – 282.

Мангистауская область – 13.

  • город Актау – 200.
  • город Жанаозень – 201.
  • город Форт Шевченко – 202.

Павлодарская область – 14.

  • город Аксу – 215.
  • город Павлодар – 218.
  • город Экибастуз – 219.

Северо- Казахстанская область – 15.

  • город Булаево – 232.
  • город Мамлютка – 233.
  • город Петропавловск – 234.
  • город Сергеевка – 235.

Туркестанская область – 19.

  • город Арысь – 302.
  • город Жетысай – 303.
  • город Кентау – 304.
  • город Ленгер – 305.
  • город Сарыагаш – 306.
  • город Туркестан – 307.
  • город Шардара – 308.

город Алматы – 20.

  • Алмалинский район – 311.
  • Ауэзовский район – 312.
  • Бостандыкский район – 313.
  • Жетысуский район – 314.
  • Медеуский район – 315.
  • Турксибский район – 317.
  • Алатауский район – 321.
  • Наурызбайский район – 322.

Астана – 21.

  • район Алматы – 318.
  • район Сарыарка – 319.
  • район Есиль – 320.
  • район Байқоңыр – 324.
  • район Нура – 335.
  • район Сарайшық – 342.

Шымкент – 22.

  • Абайский район – 327.
  • Аль-Фарабийский район – 328.
  • Енбекшинский район – 329.
  • район Каратау – 330.
  • район Туран – 336.

Область Абай – 23.

  • город Семей – 252.
  • город Курчатов – 217.
  • город Аягоз – 251.
  • город Чарск – 253.

Область Улытау – 25.

  • город Жезгазган – 109.
  • город Каражал – 110.
  • город Сатпаев – 112.

Область Жетысу – 24.

  • город Талдыкорган – 268.
  • город Текели – 269.
  • город Жаркент – 266.
  • город Уштобе – 270.
  • город Учарал – 271. 

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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