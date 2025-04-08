Посольства РК и МИД будут выдавать ИИН иностранцам, временно приезжающим в Казахстан

Совместным приказом МИД, МВД и МЦРИАП от 27 марта 2025 года запущен пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование и корректировка ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан"", – говорится в документе.

Также утверждены перечень загранучреждений Казахстана, в которых реализуется пилотный проект и алгоритм реализации пилотного проекта.

Перечень загранучреждений РК, в которых реализуется пилотный проект

Посольство РК в Республике Албания.

Посольство РК в Соединенных Штатах Америки.

Посольство РК в Республике Армения.

Посольство РК в Исламской Республике Афганистан.

Посольство РК в Республике Австрия.

Посольство РК в Азербайджанской Республике.

Посольство РК в Республике Беларусь.

Посольство РК в Королевстве Бельгия.

Посольство РК в Республике Болгария.

Посольство РК в Федеративной Республике Бразилия.

Посольство РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

Посольство РК в Социалистической Республике Вьетнам.

Посольство РК в Федеративной Республике Германия.

Посольство РК в Греческой Республике.

Посольство РК в Грузии.

Посольство РК в Японии.

Посольство РК в Государстве Израиль.

Посольство РК в Республике Индонезия.

Посольство РК в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Посольство РК в Исламской Республике Иран.

Посольство РК в Королевстве Испания.

Посольство РК в Итальянской Республике.

Посольство РК в Канаде.

Посольство РК в Республике Корея.

Посольство РК в Республике Куба.

Посольство РК в Государстве Кувейт.

Посольство РК в Государстве Катар.

Посольство РК в Кыргызской Республике.

Посольство РК в Китайской Народной Республике.

Посольство РК в Латвийской Республике.

Посольство РК в Ливанской Республике.

Посольство РК в Литовской Республике.

Посольство РК в Венгрии.

Посольство РК в Малайзии.

Посольство РК в Королевстве Марокко.

Посольство РК в Мексиканских Соединенных Штатах.

Посольство РК в Республике Молдова.

Посольство РК в Монголии.

Посольство РК в Арабской Республике Египет.

Посольство РК в Королевстве Нидерландов.

Посольство РК в Королевстве Норвегия.

Посольство РК в Султанате Оман.

Посольство РК в Южно-Африканской Республике.

Посольство РК в Республике Узбекистан.

Посольство РК в Исламской Республике Пакистан.

Посольство РК в Республике Польша.

Посольство РК в Португальской Республике.

Посольство РК в Российской Федерации.

Посольство РК в Румынии.

Посольство РК в Королевстве Саудовская Аравия.

Посольство РК в Республике Сербия.

Посольство РК в Республике Сингапур.

Посольство РК в Словацкой Республике.

Посольство РК в Республике Северной Македонии.

Посольство РК в Королевстве Таиланд.

Посольство РК в Республике Таджикистан.

Посольство РК в Турецкой Республике.

Посольство РК в Туркменистане.

Посольство РК в Украине.

Посольство РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Посольство РК в Республике Индия.

Посольство РК в Финляндской Республике.

Посольство РК во Французской Республике.

Посольство РК в Республике Хорватия.

Посольство РК в Чешской Республике.

Посольство РК в Швейцарской Конфедерации.

Посольство РК в Королевстве Швеция.

Посольство РК в Республике Эстония.

Посольство РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Генеральное консульство РК в городе Анталья (Турецкая Республика).

Генеральное консульство РК в городе Астрахань (Российская Федерация).

Генеральное консульство РК в городе Брест (Республика Беларусь).

Генеральное консульство РК в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия).

Генеральное консульство РК в городе Гонконг (Китайская Народная Республика).

Генеральное консульство РК в городе Горган (Исламская Республика Иран).

Генеральное консульство РК в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия).

Генеральное консульство РК в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Генеральное консульство РК в городе Екатеринбург (Российская Федерация).

Генеральное консульство РК в городе Казань (Российская Федерация).

Генеральное консульство РК в городе Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия).

Генеральное консульство РК в городе Манама (Королевство Бахрейн).

Генеральное консульство РК в городе Мюнхен (Федеративная Республика Германия).

Генеральное консульство РК в городе Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки).

Генеральное консульство РК в городе Омск (Российская Федерация).

Генеральное консульство РК в городе Ош (Кыргызская Республика).

Генеральное консульство РК в городе Подгорица (Черногория).

Генеральное консульство РК в городе Пусан (Республика Корея).

Генеральное консульство РК в городе Самарканд (Республика Узбекистан).

Генеральное консульство Республики в городе Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Генеральное консульство РК в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки).

Генеральное консульство РК в городе Сиань (Китайская Народная Республика).

Генеральное консульство РК в городе Страсбург (Французская Республика).

Генеральное консульство РК в городе Шанхай (Китайская Народная Республика).

Генеральное консульство РК в городе Стамбул (Турецкая Республика).

Консульство РК в городе Барселона (Королевство Испания).

Консульство РК в городе Бендер-Аббас (Исламская Республика Иран).

Консульство РК в городе Дамаск (Сирийская Арабская Республика).

Консульство РК в городе Торонто (Канада).

Консульство РК в городе Туркменбаши (Туркменистан).

Отделение Посольства РК в городе Бонн (Федеративная Республика Германия).

Основной задачей реализации пилотного проекта оказания госуслуги является обеспечение и организация благоприятных условий и возможности получения иностранцами государственной услуги через загранучреждения Казахстана и министерство.

Согласно алгоритму, загранучреждения Казахстана осуществляют прием заявлений на оформление ИИН и выдачу его результатов для иностранных граждан.

Министерство иностранных дел РК осуществляет прием заявлений на оформление ИИН и выдачу его результатов для дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций или их представительств, консульских учреждений иностранных государств в РК.

Государственная услуга оказывается МВД РК через загранучреждения:

потенциальным инвесторам;

участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;

иностранным гражданам, являющимся супругами граждан РК (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);

детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином РК;

иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;

потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;

иностранным гражданам, имеющим инвалидность;

иностранным гражданам от 65 лет;

производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);

иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в РК.

через МИД РК:

сотрудникам представительств.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день.

Для получения государственной услуги необходимо лично обратиться в загранучреждение РК либо МИД РК и представить следующие документы:

заявление по форме;

копия документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами РК);

для потенциальных инвесторов дополнительно один из следующих документов:

копия документа, подтверждающего членство в Совете иностранных инвесторов при президенте РК (оригинал для сверки);

копия инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям РК (оригинал для сверки);

рекомендация государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающая реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории РК;

рекомендация Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), подтверждающая проведение процедур регистрации его участником МФЦА для реализации услугополучателем инвестиционного проекта на территории РК;

для участников оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров дополнительно:

копия внутреннего документа организации "о назначении первого руководителя" или на сотрудника организации, с указанием должностных обязанностей, связанных с маркировкой товаров средствами идентификации (оригинал для сверки) (с указанием перечня товаров, в отношении которых осуществляются операции по маркировке);

для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами РК дополнительно:

копия легализованного либо апостилированного свидетельства о заключении брака с переводом на государственный или русский язык, заверенная переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги (оригинал для сверки) (если документ полностью на иностранном языке);

копия документов, удостоверяющих личность, вступивших в брак (оригинал для сверки);

для детей иностранцев (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином РК дополнительно:

свидетельство о рождении;

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей и подтверждающего гражданства РК;

для иностранных граждан, осуществляющих принятие наследства, дополнительно:

копия свидетельства о смерти наследодателя (оригинал для сверки);

копия документов, подтверждающих основания для призвания к наследованию (брачные и родственные отношения, завещание, решение суда);

для лиц с инвалидностью дополнительно:

копия медицинской справки, подтверждающей инвалидность (оригинал для сверки);

для иностранных граждан, являющихся руководителями юридических лиц, филиалов или представительств, зарегистрированных в РК дополнительно:

копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя (оригинал для сверки) (решение учредителей, приказ о назначении).

Если в документе, удостоверяющем личность, у заявителя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально.

Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.