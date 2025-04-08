Установление сроков для подачи иска в суд по адмакту: ответ Конституционного суда

Конституционный суд проверил, не препятствует ли реализации права на судебную защиту установление сроков для подачи иска в суд в отношении административного акта, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный cуд поступило обращение от казахстанца о рассмотрении на соответствие Конституции части первой статьи 136 Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), устанавливающей срок на подачу иска в суд.

Заявитель считает, что оспариваемая норма ограничивает его право на судебную защиту.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд обратил внимание заявителя на то, что установление сроков подачи иска в суд является одной из составляющих механизма судебной защиты гражданами своих прав и не препятствует реализации данного права в рамках АППК. Заявитель своим правом на судебную защиту, как сам указал в своем обращении, воспользовался.

"Таким образом, по результатам предварительного изучения доводы, приведенные заявителем, были признаны недостаточными для проверки конституционности оспариваемой нормы", – резюмировали в Конституционном суде.

Ранее указывалось, что при назначении пенсии должно учитываться решение Конституционного суда.