#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Право

Установление сроков для подачи иска в суд по адмакту: ответ Конституционного суда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 11:42 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд проверил, не препятствует ли реализации права на судебную защиту установление сроков для подачи иска в суд в отношении административного акта, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный cуд поступило обращение от казахстанца о рассмотрении на соответствие Конституции части первой статьи 136 Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), устанавливающей срок на подачу иска в суд.

Заявитель считает, что оспариваемая норма ограничивает его право на судебную защиту.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд обратил внимание заявителя на то, что установление сроков подачи иска в суд является одной из составляющих механизма судебной защиты гражданами своих прав и не препятствует реализации данного права в рамках АППК. Заявитель своим правом на судебную защиту, как сам указал в своем обращении, воспользовался.

"Таким образом, по результатам предварительного изучения доводы, приведенные заявителем, были признаны недостаточными для проверки конституционности оспариваемой нормы", – резюмировали в Конституционном суде. 

Ранее указывалось, что при назначении пенсии должно учитываться решение Конституционного суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Установлены новые квалификационные характеристики для специалистов по работе с молодежью
Право
12:07, Сегодня
Установлены новые квалификационные характеристики для специалистов по работе с молодежью
Посольства РК и МИД будут выдавать ИИН иностранцам, временно приезжающим в Казахстан
Право
11:21, Сегодня
Посольства РК и МИД будут выдавать ИИН иностранцам, временно приезжающим в Казахстан
Обновлены правила ведения реестра учета волонтерской деятельности
Право
10:33, Сегодня
Обновлены правила ведения реестра учета волонтерской деятельности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: