#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.19
582.79
6.46
Право

Казахстанец не согласился с размером страховой выплаты и обратился в Конституционный суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 10:32 Фото: pixabay
Конституционный суд вынес решение о том, что положения о правах залогодержателя и выгодоприобретателя не препятствуют реализации конституционных прав гражданина, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Казахстанец обратился в Конституционный суд по поводу проверки на соответствие Конституции пункта 35 нормативного постановления Верховного суда РК "О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования".

Поводом для обращения послужило несогласие заявителя с размером страховой выплаты по договору добровольного страхования транспортного средства, заключенному со страховой компанией.

После отказа в удовлетворении иска к страховой компании судами первой и апелляционной инстанций заявитель обжаловал правоприменение положений пункта 35 вышеуказанного нормативного постановления.

Что решил суд

Конституционный суд отметил, что положения пункта 35 нормативного постановления Верховного суда отражают содержание норм Гражданского кодекса, регулирующих порядок страхования заложенного имущества, а также права залогодержателя и выгодоприобретателя на получение страховой выплаты.

Кроме того, было отмечено, что данные нормы не препятствуют реализации конституционных прав заявителя. Им были использованы предусмотренные законодательством способы защиты, включая обращение к страховому омбудсмену и в суд. Также заявитель вправе воспользоваться кассационным порядком обжалования судебных актов.

Вместе с тем в Конституционном суде пояснили, что суд осуществляет проверку исключительно правовых норм на предмет их соответствия Конституции и не оценивает фактические обстоятельства конкретных дел, входящих в компетенцию судов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Изменились правила проведения экологической экспертизы
Право
11:08, Сегодня
Изменились правила проведения экологической экспертизы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: