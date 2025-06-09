Казахстанец не согласился с размером страховой выплаты и обратился в Конституционный суд

Конституционный суд вынес решение о том, что положения о правах залогодержателя и выгодоприобретателя не препятствуют реализации конституционных прав гражданина, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Казахстанец обратился в Конституционный суд по поводу проверки на соответствие Конституции пункта 35 нормативного постановления Верховного суда РК "О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования".

Поводом для обращения послужило несогласие заявителя с размером страховой выплаты по договору добровольного страхования транспортного средства, заключенному со страховой компанией.

После отказа в удовлетворении иска к страховой компании судами первой и апелляционной инстанций заявитель обжаловал правоприменение положений пункта 35 вышеуказанного нормативного постановления.

Что решил суд

Конституционный суд отметил, что положения пункта 35 нормативного постановления Верховного суда отражают содержание норм Гражданского кодекса, регулирующих порядок страхования заложенного имущества, а также права залогодержателя и выгодоприобретателя на получение страховой выплаты.

Кроме того, было отмечено, что данные нормы не препятствуют реализации конституционных прав заявителя. Им были использованы предусмотренные законодательством способы защиты, включая обращение к страховому омбудсмену и в суд. Также заявитель вправе воспользоваться кассационным порядком обжалования судебных актов.

Вместе с тем в Конституционном суде пояснили, что суд осуществляет проверку исключительно правовых норм на предмет их соответствия Конституции и не оценивает фактические обстоятельства конкретных дел, входящих в компетенцию судов.