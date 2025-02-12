Специалисты по работе с молодежью появятся в Казахстане

Министерство культуры и информации разработало Типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью, сообщает Zakon.kz.

Специалист по работе с молодежью осуществляет мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи, и имеет необходимую квалификацию, соответствующую квалификационным характеристикам.

Должностные обязанности специалиста:

обеспечивает проведение информационно-разъяснительной, консультативной работы среди молодежи по актуальным вопросам (занятость, обеспечение жильем, образование, охрана репродуктивного здоровья, опасность игромании (лудомании);

изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт работы по осуществлению мероприятий по реализации государственной молодежной политики;

осуществляет взаимодействие с заинтересованными местными исполнительными органами по вопросам трудоустройства лиц, ищущих работу, самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных;

организует работу по формированию базы данных временно неустроенной молодежи;

обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов работы с различными группами и категориями молодежи;

обеспечивает предоставление необходимой достоверной отчетности;

обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

противодействует коррупции и несет персональную ответственность за соблюдение законодательства республики о противодействии коррупции.

При этом специалист должен знать:

Конституцию РК;

Трудовой кодекс РК;

Гражданский кодекс РК;

Закон "О противодействии коррупции";

Закон "О государственной молодежной политики";

нормативные правовые акты республики в сфере регулирования трудовых отношений, образования;

основы, принципы и направления реализации государственной молодежной политики.

Требования к квалификации:

высшее или послевузовское образование: гуманитарные науки, или социальные науки, экономика и бизнес, или право (юриспруденция, международное право), или образование, или естественные науки, или технические науки и технологии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.

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