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Право

Новые функции появились у Минсельхоза

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 4 апреля 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • представляет в уполномоченный орган по инвестициям сведения об инвесторах и их инвестиционных проектах.

С 1 июля 2025 года вводятся новые функции:

  • согласовывает перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений или дополнений;
  • согласовывает перечень социально значимых биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений или дополнений.

Обновлен подпункт о проведении мониторинга:

  • развития агропромышленного комплекса;
  • продовольственных товаров;
  • состояния продовольственной безопасности.

С 1 июля 2025 года также проводит мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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