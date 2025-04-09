Новые функции появились у Минсельхоза

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства РК от 4 апреля 2025 года внесены изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: представляет в уполномоченный орган по инвестициям сведения об инвесторах и их инвестиционных проектах. С 1 июля 2025 года вводятся новые функции: согласовывает перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений или дополнений;

согласовывает перечень социально значимых биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений или дополнений. Обновлен подпункт о проведении мониторинга: развития агропромышленного комплекса;

продовольственных товаров;

состояния продовольственной безопасности. С 1 июля 2025 года также проводит мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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