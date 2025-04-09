Обновлена методика оценки мер государственного стимулирования промышленности

Министр промышленности и строительства приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Методику оценки эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности, сообщает Zakon.kz.

В частности, методика изложена в новой редакции.

Так, говорится, что объектами оценки эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности являются достигнутые результаты субъектов промышленно-инновационной деятельности от предоставленных мер государственного стимулирования промышленности.

Оценка эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности проводится один раз в год.

Субъекты промышленно-инновационной системы, участвующие в государственном стимулировании промышленно-инновационной деятельности, ежегодно за подписью руководителя направляют итоговую отчетность от предоставленных мер государственного стимулирования промышленности в уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Национальный институт уполномоченному органу оказывает услуги по анализу эффективности реализации мер государственного стимулирования промышленности.

Для каждой меры государственного стимулирования промышленности определены критерии:

финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

лизинговое финансирование:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

кредитование через финансовые институты:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

осуществление инвестиций в уставные капиталы:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

стимулирование на внутреннем рынке:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

предоставление механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

стимулирование повышения производительности труда:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования;

стимулирование развития территориальных кластеров:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования мер государственного стимулирования;

реструктуризация задолженности:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования мер государственного стимулирования;

предоставление промышленных грантов:

критерий возвратности меры государственного стимулирования промышленности;

эффект от использования меры государственного стимулирования.

Вышеуказанные критерии универсальные и могут распространятся на новые созданные меры государственного стимулирования промышленности.

Меры государственного стимулирования промышленности по принципу финансирования можно разделить на два направления:

Возвратные (кредитные) – меры, предполагающие возмездное финансирование: финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, кредитование через финансовые институты, лизинг и кредитование через уставной капитал;

– меры, предполагающие возмездное финансирование: финансирование, включая софинансирование промышленно-инновационных проектов, кредитование через финансовые институты, лизинг и кредитование через уставной капитал; Безвозмездные (по финансированию) – меры, предполагающие безвозмездное финансирование: финансирование на предоставление механизмов экспортного торгового финансирования, страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта, гарантия, промышленные гранты.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.