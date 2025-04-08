Прием объектов в эксплуатацию: обновлены правила

Приказом министра промышленности и строительства от 31 марта 2025 года внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен ряд пунктов правил.

Так, говорится, что заказчик, получивший письменное извещение от подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта к приемке в эксплуатацию, и комплект исполнительной документации, выполненной в электронной форме в ИС при реализации проектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на всех объектах жилищно-гражданского назначения осуществляет приемку объекта в эксплуатацию:

организовывает комплексную проверку готовности объекта;

определяет режим эксплуатации объекта в период опробования и приемки;

при необходимости обеспечивает организацию и проведение пусконаладочных работ на объекте;

запрашивает у подрядчика, лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, подписанные заключения о качестве строительно-монтажных работ, заключение о соответствии выполненных работ проекту и декларацию о соответствии;

на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию, выполненную в электронной форме в ИС при реализации проектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на всех объектах жилищно-гражданского назначения на предмет наличия и комплектности (в том числе, инженерно-геодезические изыскания (исполнительную съемку), осматривает и принимает объект в эксплуатацию по форме акта приемки объекта в эксплуатацию.

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании документов, указанных выше.

Приемка в эксплуатацию построенного объекта производится собственником (заказчиком, инвестором, застройщиком) самостоятельно в случаях, предусмотренных статьей 74 Закона и Правилами приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки.

При выявлении нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения подрядчиком (генеральным подрядчиком) нарушений.

Предусматривается, что при получении заключения авторского или технического надзора о непригодности объекта к эксплуатации или некачественном выполнении строительно-монтажных работ, заказчик обращается в соответствующие государственные органы для привлечения к ответственности участников строительства, допустивших нарушение, а также принимает меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Кроме того, заказчик:

Утверждает акт приемки объекта в эксплуатацию. Дата подписания акта приемки в эксплуатацию считается датой его утверждения и датой ввода объекта в эксплуатацию. Со дня ввода объекта в эксплуатацию, расходы, связанные с содержанием объекта, несет заказчик.

В течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию, направляет в НАО государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей или зданий (сооружений) и документов, предусмотренных выше.

Указывается, что местный исполнительный орган (заказчик) в течение 10 рабочих дней подписывает акт приема передачи инженерных сетей и сооружений, построенных за счет государственных инвестиции, после регистрации в государственной корпорации "Правительство для граждан" и направляет его в эксплуатирующую организацию.

Отсутствие возможности подключения построенных согласно проекту сетей, к магистральным либо распределительным сетям по обстоятельствам, не зависящим от заказчика (отсутствие ранее запроектированных, но не построенных либо не введенных в эксплуатацию сетей, к которым планируется подключение) не является причиной отказа в подписании эксплуатирующей организацией акта приема передачи.

Также дополнено, что эксплуатирующая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от местного исполнительного органа акта приема передачи составляет акт осмотра инженерных сетей и сооружений.

При наличии замечаний у эксплуатирующей организации заказчик устраняет их в течение 15 рабочих дней со дня их получения. При составлении акта осмотра эксплуатирующая организация выдает замечания единожды, при обнаружении неисправностей сетей и оборудования, а также несоответствия их проектно-сметной документации.

При неустранении замечаний в установленный настоящим пунктом срок он продлевается до полного устранения замечаний, о чем в течение 2 рабочих дней уведомляется местный исполнительный орган.

Повторное обращение в эксплуатирующую организацию осуществляется после полного устранения замечаний, выданных эксплуатирующей организацией. Основанием для отказа в выдаче акта осмотра является неисправность сетей/оборудования.

При составлении и подписании акта осмотра, замечания, не связанные с неисправностью сетей/оборудования, в том числе дополнительные, не входящие в перечень первоначальных замечаний, не выдаются. Акт осмотра подписывается эксплуатирующей организацией после устранения замечаний собственником (заказчиком) инженерных сетей и сооружений в течение 2 рабочих дней.

Кроме того, говорится, что эксплуатирующая организация в течение двух рабочих дней после устранения замечаний заказчиком составляет акт осмотра и в течение пяти рабочих дней после подписания акта осмотра по выявленным замечаниям подписывает акт приема передачи и акт осмотра, и направляет его в местный исполнительный орган.

В свою очередь местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приема передачи и акта осмотра соответствующим решением принимает инженерные сети и сооружения в коммунальную собственность и утверждает акт приема передачи, после чего направляет решение и акт приема в эксплуатирующую организацию, которая в течение пяти рабочих дней со дня получения документов включает инженерные сети и сооружения в список обслуживаемых объектов.

По наружным инженерным сетям и сооружениям, построенным за счет частных средств, собственник (заказчик) для передачи имущества принимающей стороне обращается в эксплуатирующую организацию с заявлением с приложением соответствующих документов согласно проектно-сметной документации.

Эксплуатирующая организация в течение одного рабочего дня после получения документов проверяет их на полноту, и при наличии замечаний извещает об этом собственника. Собственник (заказчик) инженерных сетей и сооружений в течение трех рабочих дней устраняет замечания и предоставляет недостающие документы эксплуатирующей организации.

После чего с учетом полноты принятых документов эксплуатирующая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения документов составляет акт технического обследования передаваемых наружных сетей и сооружений.

Указывается, что при наличии замечаний у эксплуатирующей организации в ходе составления акта технического обследования собственник (заказчик) инженерных сетей и сооружений устраняет их в течение восьми рабочих дней со дня их получения.

Основанием для отказа в выдаче акта технического обследования является неисправность сетей/оборудования, при этом эксплуатирующая организация выдает мотивированные замечания единожды.

Замечания, не связанные с неисправностью сетей/оборудования, в том числе дополнительные, не входящие в перечень первоначальных замечаний и в проектную документацию, не выдаются.

Акт технического обследования подписывается эксплуатирующей организацией после устранения замечаний собственником (заказчиком) инженерных сетей и сооружений в течение двух рабочих дней.

Эксплуатирующая организация в течение одного рабочего дня после подписания акта технического обследования направляет его вместе с документами в местный исполнительный орган, который в течение 10 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о приеме инженерных сетей и сооружений в коммунальную собственность.

Затем местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней после заключения договора утверждает акт приема передачи инженерных сетей и сооружений, подписанный собственником (заказчиком) инженерных сетей и сооружений и согласованный с эксплуатирующей организацией, а также направляет акт приема передачи и договор в эксплуатирующую организацию, а собственник инженерных сетей и сооружений предоставляет доступ эксплуатирующей организации к инженерным сетям и сооружениям.

Предусматривается, что эксплуатирующая организация в течение двух рабочих дней после устранения замечаний заказчиком составляет акт осмотра и в течение пяти рабочих дней после подписания акта осмотра подписывает акт приема передачи и направляет его и акт осмотра в местный исполнительный орган.

Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приема передачи и акта осмотра соответствующим решением принимает инженерные сети и сооружения в коммунальную собственность и утверждает акт приема передачи, после чего направляет решение и акт приема в эксплуатирующую организацию, которая в течение пяти рабочих дней со дня получения документов включает инженерные сети и сооружения в список обслуживаемых объектов.

С учетом полноты документов эксплуатирующая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения документов составляет акт технического обследования передаваемых наружных сетей и сооружений.

При наличии замечаний у эксплуатирующей организации при составлении акта технического обследования, собственник (заказчик) инженерных сетей и сооружений устраняет их в течение 8 рабочих дней со дня их получения.

Основанием для отказа в выдаче акта технического обследования является неисправность сетей/оборудования, при этом эксплуатирующая организация выдает мотивированные замечания единожды.

Замечания, не связанные с неисправностью сетей/оборудования, в том числе дополнительные, не входящие в перечень первоначальных замечаний, не выдаются.

Акт технического обследования подписывается эксплуатирующей организацией после устранения замечаний собственником (заказчиком) инженерных сетей и сооружений в течение двух рабочих дней.

Эксплуатирующая организация в течение одного рабочего дня после подписания акта технического обследования направляет его вместе с документами в местный исполнительный орган.

Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов от эксплуатирующей организации принимает решение о приеме инженерных сетей и сооружений в коммунальную собственность.

Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней после заключения договора утверждает акт приема передачи инженерных сетей и сооружений, подписанный собственником (заказчиком) инженерных сетей и сооружений и согласованный с эксплуатирующей организацией, а также направляет акт приема передачи и договор в эксплуатирующую организацию, а собственник инженерных сетей и сооружений предоставляет доступ эксплуатирующей организации к инженерным сетям и сооружениям.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

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