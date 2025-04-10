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Право

Правила госзакупок хотят изменить в Казахстане

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:28 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило поправки в Правила госзакупок, формирования и ведения реестров, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся изменения в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок; Правила осуществления государственных закупок.

Основные поправки направлены на:

  • уточнение редакции в части внесения сведений по опыту работы в реестр опыта работы;
  • усиление требований к субподрядчикам;
  • усиление требований к документам, подтверждающим опыт работы потенциальных поставщиков;
  • совершенствование ведения реестра опыта работы потенциальных поставщиков;
  • перевод закупок по среднему ремонту автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог международного и республиканского значений) на конкурс с использованием рейтингово-балльной системы;
  • признание потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям, при наличии соответствующей лицензии на строительно-монтажные работы;
  • пересмотр порядка расчета опыта работы в качестве критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение по государственным закупкам строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Единую бюджетную классификацию на 2025 год.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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