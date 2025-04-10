Обновлены правила изготовления и продажи билетов в организациях культуры

Приказом и .о. министра культуры и информации от 4 апреля 2025 года утверждены Правила изготовления и реализации билетов в государственных организациях культуры, сообщает Zakon.kz.

Так, в государственных организациях культуры изготавливают следующие виды билетов:

билет на бумажном носителе;

термобилет;

электронный билет.

Билеты содержат следующую основную информацию:

наименование мероприятия;

дата и время проведения мероприятия;

стоимость билета;

сектор (при его наличии), ряд и место в зрительном зале;

информация (прописывается) о наличии или отсутствии на мероприятиях фонограммы;

наименование организации культуры в соответствии с учредительным документом (полное либо сокращенное);

юридический адрес организации культуры;

контактные данные службы поддержки (для электронных билетов);

отличительные знаки: на билетах на бумажных носителях – шестизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на термобилетах – семизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на электронных билетах – штрих-код и/или QR код.

Серийные и порядковые номера билетов устанавливаются организацией культуры.

Указанная информация наносится на билеты на бумажном носителе специальными штампами или типографскими способами печати, на термобилетах – в шаблон типографскими способами печати.

Билет на бумажном носителе имеет лицевую и оборотную стороны. Лицевая сторона билета разделена на три части (корешок, центральная часть и контроль), две из которых (корешок и контроль) являются отрывными.

Серийный номер и серия на лицевой стороне корешка и центральной части билета являются идентичными.

Контрольная часть билета на бумажном носителе содержит на лицевой стороне слово "Контроль".

Информация, содержащаяся на билетах, оформляется на казахском, русском, а при необходимости и на других языках.

На усмотрение организации культуры на оборотной стороне центральной части билета на бумажном носителе содержится информация о порядке посещения и поведения зрителей в организациях культуры, о политике возврата билета и дополнительная справочная информация.

Внешний дизайн билета на бумажных носителях и термобилетах разрабатывается организацией культуры самостоятельно.

Бланки билетов на бумажном носителе формируются в билетной книжке по числу посадочных мест в зрительном зале на одно мероприятие. На титульной обложке билетной книжки проставляется наименование организации культуры, серия и порядковый номер билетов и подписывается первым руководителем и главным бухгалтером организации культуры.

При реализации билетов на бумажном носителе корешок остается в билетной книжке. Одна билетная книжка содержит количество билетов, рассчитанное по числу посадочных мест в зрительном зале на одно мероприятие.

Термобилет представляет собой шаблон, который имеет лицевую и оборотную стороны. Лицевая сторона билета разделена на две части (основная и контрольная часть). Контрольная часть термобилета является отрывной.

Сформированный термобилет распечатывается с помощью специального термопринтера.

Шаблоны термобилетов формируются в бумажные рулоны и содержат количество билетов в соответствии с техническими характеристиками термопринтера.

Электронный билет формируется через автоматизированную систему дистрибьюторов, осуществляющих онлайн-продажу билетов, которая имеет защиту от несанкционированного доступа, свойства идентификации, фиксирования и сохранения всех операций по реализации билета в течение 5 лет с момента реализации билета.

Один билет является документом однократного использования для посещения одного мероприятия.

Продажа билетов

Реализация билетов осуществляется в кассе организации культуры, а также дистрибьюторами на основе заключенных договоров с организацией культуры в рамках гражданского законодательства.

Лицо организации культуры, ответственное за реализацию билетов, получившее бланки билетов для оформления и передачи дистрибьюторам, осуществляет передачу билетов на основании соответствующих накладных.

Информация о дистрибьюторах, заключивших договора с организациями культуры в рамках гражданского законодательства, размещается на официальных интернет-ресурсах организаций культуры.

Дистрибьюторы реализуют билеты через собственные ресурсы.

Реализация билетов осуществляется за наличный и безналичный расчеты.

При приобретении билета в кассе организации культуры кассир выдает покупателю билет на бумажном носителе и/или термобилет и кассовый чек, сформированный в электронном виде и распечатанный на бумажном носителе с применением контрольно-кассовой аппаратуры.

При приобретении электронного билета на электронную почту и/или на номер мобильного телефона покупателя в автоматическом режиме направляется электронный кассовый чек, подтверждающий факт приобретения электронного билета.

Реализация билетов на гастрольные мероприятия организации культуры осуществляется принимающей стороной или организацией культуры, дистрибьюторами.

Если реализация билетов на гастрольные мероприятия осуществляется принимающей стороной, то принимающая сторона использует бланки билетов собственного изготовления либо бланки билетов, предоставленные приезжающей стороной.

Предусмотрено, что в случаях непреодолимой силы (форс-мажор), чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение) организация культуры отменяет мероприятие.

Билеты, оформленные без соблюдения требований правил или содержащие какие-либо исправления, признаются недействительными и не подлежат использованию, обмену и возврату.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила изготовления и реализации билетов в государственных организациях культуры утратили силу.

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