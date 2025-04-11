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Право

Учебно-методическая работа в школах и колледжах культуры: новые правила

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:13 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 7 апреля 2025 года утверждены Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, реализующих общеобразовательные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, специализированные программы, технического и профессионального, послесреднего образования, образовательные программы высшего и послевузовского образования в организациях образования в области культуры.

Организация учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры включает следующие направления:

  • анализ и мониторинг качества преподавания, подготовка и проведение разнообразных форм методической и научно-методической работы, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;
  • организация процедуры аттестации педагогических работников;
  • организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, педагогических чтений, мастер-классов специалистов, творческих встреч с деятелями науки и культуры, городских, республиканских и международных конкурсов, фестивалей, конференций, концертов, выставок, соревнований, олимпиад, смотров, спартакиад и других мероприятий, направленных на углубление и обновление теоретических и практических знаний работников образовательных учреждений в области культуры, выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление и распространение наиболее результативного опыта деятельности организаций образования в области культуры, сохранение и развитие художественной культуры;
  • осуществление методического сопровождения реализации специализированных общеобразовательных программ в области культуры;
  • внедрение и расширение методической базы обучения;
  • создание механизма формирования и пересмотра плана развития образовательных программ и постоянного мониторинга его реализации, оценки достижения целей обучения, соответствия потребностям обучающихся, работодателей и общества;
  • обеспечение постоянного взаимодействия с работодателями, выпускниками и другими заинтересованными лицами в процессе разработки и совершенствования образовательных программ;
  • обеспечение согласования структуры и содержания образовательных программ с профессиональными стандартами и отраслевой рамкой квалификаций, а также повышение квалификации профессорско-преподавательского состава на основе профессиональных стандартов;
  • системный анализ результатов обучения путем получения обратной связи через интервьюирование, анкетирование профессорско-преподавательского состава, сотрудников, обучающихся, работодателей и других заинтересованных лиц;
  • разработка и участие в конкурсах научных проектов, научно-методических разработок и внедрение их результатов в производство, в учебный процесс;
  • экспертиза, разработка и внедрение учебников, учебных, учебно-методических пособий, научно-методических разработок, проектов, диссертаций, монографий, научных статей по новым технологиям обучения. 

Правила также устанавливают порядок осуществления учебно-методической и научно-методической работы в структурных подразделениях учебного заведения.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры утратили силу.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновлены правила изготовления и продажи билетов в организациях культуры.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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