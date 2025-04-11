Правила проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля изменили в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК приказом от 3 апреля 2025 года внес изменения в приказы по вопросам государственного ветеринарно-санитарного контроля и государственного контроля за продукцией агропромышленного комплекса в пунктах контроля на приграничной территории, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утвердили Положение о государственном ветеринарно-санитарном контроле и надзоре.

Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор осуществляется в отношении объектов, указанных в пункте 1 статьи 14-1 закона:

на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также в организациях по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

на объектах внутренней торговли;

у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии, в том числе лицензируемую;

в государственных ветеринарных организациях;

на ветеринарных контрольных постах;

при транспортировке (перемещении), погрузке, выгрузке перемещаемых (перевозимых) объектов;

на всех видах транспортных средств, по всем видам тары, упаковочных материалов, которые могут быть факторами передачи возбудителей болезней животных;

на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных, по которым проходят маршруты транспортировки (перемещения);

на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридических лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих перемещаемые (перевозимые) объекты, а также осуществляющих деятельность в области ветеринарии;

за соблюдением зоогигиенических и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям), объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, связанных с содержанием, разведением, использованием, производством, заготовкой (убоем), хранением, переработкой и реализацией, а также при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов;

за выполнением функций местных исполнительных органов и их подразделений, осуществляющих деятельность в области ветеринарии.

Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на перечисленных объектах осуществляется государственными ветеринарно-санитарными инспекторами соответствующих территорий в соответствии с главой 3 закона и главой 13 Предпринимательского кодекса РК.

Также поправки внесены в Правила осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах.

Уточняется, что ветеринарный контрольный пост (ВКП) – подразделение ведомства уполномоченного органа, расположенное на территории пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза), а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, расположенных на территории РК в пределах автомобильного сообщения, и иных местах, определенных уполномоченным органом, оснащенное необходимым оборудованием и приборами, осуществляющее государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор перемещаемых (перевозимых) объектов и (или) прием предварительной информации о ввозе, транзите перемещаемых (перевозимых) объектов.

Государственные ветеринарно-санитарные инспектора ВКП в соответствии с подпунктом 6-1) пункта 1 статьи 17 Закона РК "О ветеринарии" останавливают транспортные средства и задерживают перемещаемые (перевозимые) объекты на ВКП на период проведения ветеринарного досмотра, осмотра, диагностики или ветеринарно-санитарной экспертизы, а также при их перевозке без ветеринарных документов или в случаях несоответствия ветеринарным (ветеринарно-санитарным) правилам, требованиям.

Помимо этого, правила дополнены новыми нормами:

Государственные ветеринарно-санитарные инспектора ВКП проводят отбор проб перемещаемых (перевозимых) объектов в случаях, указанных в пунктах 116 и 132 Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94.

Государственный ветеринарно-санитарный инспектор ВКП, принявший решение в соответствии с подпунктом 1) пункта 13 настоящих Правил, в течение двух часов информирует соответствующее территориальное подразделение ведомства конечного пункта назначения перемещаемого (перевозимого) объекта о его прохождении через ВКП.

В Правилах организации ветеринарных контрольных постов обновлен Перечень ветеринарных контрольных постов на территории РК в пределах автомобильного сообщения.

Данный перечень содержит 35 ветеринарных контрольных постов на приграничной территории Республики Казахстан с Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, а также 18 ветеринарных контрольных постов между зонами.

Также изменения внесены в Правила осуществления государственного контроля и надзора за продукцией агропромышленного комплекса в пунктах контроля на приграничной территории Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в пределах автомобильного сообщения.

Уточняется, что должностные лица МВД, Пограничной службы КНБ, КГД МФ РК, Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК в пределах компетенции оказывают содействие должностным лицам территориальных подразделений ведомств в решении возложенных на них задач при осуществлении государственного контроля и надзора.

Должностные лица КГД МФ РК при взаимодействии с Пограничной службы КНБ посредством информационного взаимодействия между информационными системами таможенных органов и уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса (в случая сбоя, отсутствия электронной связи или возникновения иных случаев, препятствующих информационному взаимодействию – с использованием имеющихся средств связи) информируют должностных лиц территориальных подразделений ведомств пункта контроля о прибытии в пункт пропуска через Государственную границу РК физических и юридических лиц и транспортных средств с продукцией.

Правила дополнены новой нормой:

Должностные лица Пограничной службы КНБ пункта пропуска обеспечивают доступ должностным лицам территориального подразделения соответствующего ведомства для проведения государственного контроля и надзора. Пропуск транспортных средств и продукции через Государственную границу РК осуществляется Пограничной службой КНБ РК при наличии разрешительной отметки должностного лица территориального подразделения ведомства в талонах о прохождении государственного контроля.

Должностное лицо территориального подразделения соответствующего ведомства после получения информации согласно пункту 5 настоящих Правил проводит государственный контроль и надзор, включая с учетом применения системы управления рисками.

Также говорится, что должностные лица территориального подразделения соответствующего ведомства при осуществлении государственного контроля и надзора проводят отбор проб продукции в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, пунктом 11-1 Правил осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии".

Государственный контроль и надзор завершается путем проставления должностными лицами территориальных подразделений ведомств отметки о принятом решении.

Отметка проставляется:

на транспортном (перевозочном) документе или сопроводительных документах (или иных документах, подтверждающих безопасность продукции), и заверяется подписью, оттиском личной номерной печати с указанием даты и персональных данных должностного лица территориального подразделения соответствующего ведомства;

в интегрированных информационных системах таможенных органов и уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса (за исключением случая сбоя, отсутствия электронной связи или возникновения иных случаев, препятствующих информационному взаимодействию);

в талонах о прохождении государственного контроля.

По итогам проведения государственного контроля и надзора должностное лицо территориального подразделения соответствующего ведомства информирует должностных лиц Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан пункта пропуска о завершении государственного контроля и надзора и проставлении отметок в талонах о прохождении государственного контроля.

Приказ вводится в действие с 20 апреля.