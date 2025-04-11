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Право

Оценивать работу сотрудников Антикора будут с помощью автоматизированной системы

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 14:50 Фото: freepik
Приказом председателя Антикоррупционной службы от 7 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в Методику оценки результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в методике уточняется, что оценка результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики осуществляется кадровой службой Агентства, в том числе посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы).

Информация для проведения оценки предоставляется территориальными органами Агентства в кадровую службу на бумажных и электронных носителях, в том числе посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы).

Оценка осуществляется по следующим критериям:

  • эффективность использования кадровых ресурсов;
  • результативность аттестации сотрудников;
  • обучение сотрудников.

Итоговая оценка определяется путем сложения полученных результатов по критериям "Эффективность использования кадровых ресурсов", "Результативность аттестации сотрудников", "Обучение сотрудников". При этом из общей суммы баллов вычитаются баллы понижающих показателей.

В соответствии с полученным результатом оценки определяется степень эффективности деятельности территориального органа по кадровому обеспечению.

Высокая степень эффективности территориального органа соответствует показателю оценки от 8 до 10 баллов, средняя степень – от 5 до 7 баллов, низкая степень – от 2 до 4 баллов. Неэффективной признается деятельность территориального органа, набравшего по результатам оценки менее 2 баллов.

Правила установления стандартов работ (алгоритм, правила и требования к результатам деятельности сотрудника на конкретном участке работы) антикоррупционной службы также дополнены пунктом о том, что документы, связанные с установлением стандартов работ для сотрудников антикоррупционной службы, также оформляются посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы).

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что при отборе сотрудников в Антикоррупционную службу будут учитывать их цифровой рейтинг.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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