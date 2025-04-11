Вопросы на знание основ Конституции и законодательства внесут в ЕНТ к сентябрю 2026 года

Представьте картинку. Вас оштрафовал полицейский за нарушение, скажем, ПДД. А затем на смартфон поступила просьба оценить уровень компетентности и этичности инспектора по пятибалльной шкале. И такие оценки окажут влияние на его карьеру. Это не фантастика, а 2027 год, уточняет Zakon.kz.

В документе под названием Концепция по продвижению в обществе идеологии Закона и Порядка (приложение План действий) в пункте 36 содержится следующее намерение:

"Внедрение современных цифровых сервисов "е-правопорядка" для граждан (онлайн подача заявлений, мобильные приложения полиции, расширение перечня электронных услуг)... Срок завершения – 2027 год".

Конкретно про анкетирование, как видим, здесь ничего не сказано. Но процитируем отрывок из другого места документа:

"Важно выстраивать и новую философию работы органов правопорядка – сервисную, ориентированную на потребности граждан… Например, вводятся стандарты в полиции "вежливость и законность", по которым оценивается каждый полицейский при общении с людьми".

Так почему бы не проявить креатив и по примеру маркетплейсов не внедрить оценки для инспекторов от населения?

Но поживем – увидим. И насчет сроков – тоже. Уточним, что всего План действий по продвижению в обществе идеологии Закона и Порядка включает в себя 55 пунктов – конкретных мероприятий, охваченных пока периодом 2025-2030 годов. И напомним, что МВД разработало соответствующую Концепцию, отозвавшись на тезисы, озвученные главой государства в Послании народу Казахстана от 2.09.2024, а затем еще раз акцентированные на четвертом заседании Национального курултая от 14.03.2025.

"Наша национальная мечта исходит из идеи построения Справедливого, Безопасного, Чистого, Сильного Казахстана. Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого. Наше твердое основание – это Закон и Порядок".

И вот Концепция утверждена постановлением правительства РК от 1 апреля 2025 года и прямо со дня подписания введена в действие, о чем Zakon.kz сообщал ранее, когда документ был опубликован.

Но какие конкретно шаги планируется предпринять, чтобы продвинуть в общество идеологию Закона? Чтобы ознакомиться со всеми пунктами, желающие могут пройти по ссылке, а сейчас остановимся на самых интересных моментах.

Итак, пункт 13:

"Поощрение граждан, принимающих активное участие в формировании правовой культуры общества, в том числе сообщающих о любых нарушениях закона или этических норм".

Планируется, что будет определяться список таких сознательных граждан для ежегодного публичного награждения.

На постоянной основе будут организовывать акции по бесплатному юридическому консультированию граждан: выездные приемы в селах, дни правовой помощи и тому подобные мероприятия (пункты 19 и 33 Плана).

К слову, такую общенациональную акцию "Народный юрист" уже почти 10 лет ежегодно проводят информационная система "Параграф" и издание Zakon.kz, а также Агентство РК по противодействию коррупции при содействии других органов государственной власти, ученых-правоведов, практикующих юристов, нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей. В прошлом году акция получила официальную поддержку Правительства РК. При этом число высококвалифицированных экспертов превысило тысячу, а количество граждан, получивших консультацию (подчеркиваем, при поддержке Правительства РК), составило более 100 тысяч человек в 200 населенных пунктах Казахстана.

А чтобы поднять в обществе правовую культуру, предлагается внести изменения в образовательную программу. Вот что это за меры (пункты 23-32, 47 Плана):

расширить общеобязательный предмет (для средних школ) "Основы права" с акцентом на практическое применение знаний законов;

применение знаний законов; включить вопросы на знание основ конституционного строя и законодательства в е диное национальное тестирование ;

; ежегодно проводить республиканские олимпиады по предмету "Основы права" для 9-11(12) классов; это, в свою очередь, даст возможность лауреатам вне конкурса претендовать на получение бесплатного высшего юридического образования в лучших вузах мира (стипендия "Болашак");

по предмету "Основы права" для 9-11(12) классов; это, в свою очередь, даст возможность лауреатам вне конкурса претендовать на получение бесплатного высшего юридического образования в лучших вузах мира (стипендия "Болашак"); внедрить практику (от 3-х месяцев и выше) для бакалавриата (3-4 курс) по направлению "Право" в юридических подразделениях крупных квазигосударственных органов;

(от 3-х месяцев и выше) для бакалавриата (3-4 курс) по направлению "Право" в юридических подразделениях крупных органов; создавать при поддержке местных органов власти юридические кружки (даже название придумали – "Юный юрист") в Дворцах школьников.

Весьма многообещающими также выглядят планы по включению в инженерные, медицинские, экономические образовательные программы тем, посвященных нормативному регулированию профессиональной деятельности.

Практически весь этот массив реформ хотят успеть подготовить к сентябрю 2026 года.

И да, чтобы проводить анонсированные массовые акции по бесплатному юридическому консультированию, нужны кадры. Больше кадров, что есть сейчас. Одним из способов решения вопроса авторы реформ видят создание юридических клиник при вузах, в рамках которых граждане и смогут получать консультацию и даже практическую помощь. Для этого, конечно, нужно внедрить для начала стандарты работы таких клиник, а во-вторых, стимулирующие меры для студентов. А может, и во-первых…

Другое направление – законодательное. Предлагается, в частности, введение:

административной ответственности за продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года – изменения в КОАП в 2025-2026 годах;

усиление контроля за лицами, склонными к рецидиву, т.е. реформа пробации с введением цифровых инструментов и биометрической регистрацией для мониторинга повседневной жизни поднадзорных лиц – пересмотр законодательства в 2026-2027 годах;

профилактика и предотвращение вовлечения населения в деятельность финансовых пирамид – изменения в КОАП уже к июлю 2025 года.

Последнее предполагает интересное ноу-хау. Речь идет об административной ответственности активных участников финансовых пирамид и взыскания с них ущерба в гражданском порядке.

Некоторые идеи пока не обрели статуса конкретного мероприятия, но весьма креативны. Особенно в том, что касается правового просвещения молодежи. Это и привлечение соцсетей, и блогеров-миллионников со звездами эстрады для пропаганды законопослушности, и использование современных игровых методов. Например, разработка мобильной игры или квиза по правовым знаниям, настольной игры про путь героя через правовые ситуации.

"Молодежь должна видеть, что право – это не скучно, а важно и применимо в жизни", – сказано в Концепции.

Ну а пока все это ждет воплощения, кое-что можно сделать уже прямо сейчас. Как следует из пункта 53 Плана, к маю 2025 года идеологема "Закон и порядок" должна быть брендирована и занесена в брендбук.