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Право

Назначение пенсии военнослужащим за выслугу лет: что изменилось

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Постановлением правительства внесены изменения в Правила исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и гражданской защиты, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.

В частности, в Правилах исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду, упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы дополнено, что:

В выслугу лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет в том числе засчитывается время нахождения офицера, проходящего воинскую службу по призыву, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Постановление вводится в действие с 10 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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