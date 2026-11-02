Реестр многоквартирных жилых домов: правила ведения изменили

Министр промышленности и строительства приказом от 23 октября 2026 года изменил Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Уточнения внесли в Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума и реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Так, говорится, что сведения в реестрах формируются и актуализируются с учетом требований, установленных законодательством РК о персональных данных и их защите.

Как и ранее, основаниями для их формирования и актуализации являются:

обращения граждан;

результаты государственного контроля, осуществляемого жилищной инспекцией;

государственное техническое обследование функционирующих многоквартирных жилых домов;

проведение инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;

информация, направляемая субъектами управления объектом кондоминиума в соответствии с пунктом 4 статьи 51-4 закона.

Также обновлена форма реестра многоквартирных жилых домов.

Приказ вводится в действие с 10 ноября.