Реестр многоквартирных жилых домов: правила ведения изменили
Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 23 октября 2026 года изменил Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума, сообщает Zakon.kz.
Уточнения внесли в Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума и реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.
Так, говорится, что сведения в реестрах формируются и актуализируются с учетом требований, установленных законодательством РК о персональных данных и их защите.
Как и ранее, основаниями для их формирования и актуализации являются:
- обращения граждан;
- результаты государственного контроля, осуществляемого жилищной инспекцией;
- государственное техническое обследование функционирующих многоквартирных жилых домов;
- проведение инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;
- информация, направляемая субъектами управления объектом кондоминиума в соответствии с пунктом 4 статьи 51-4 закона.
Также обновлена форма реестра многоквартирных жилых домов.
Приказ вводится в действие с 10 ноября.
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