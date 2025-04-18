Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам международных соревнований, а госфинансирование иностранных легионеров отменено: Токаев подписал закон.

Токаев наградил казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах.

Руководитель Судебной администрации утвердил нормы, которым должны соответствовать размеры помещений казахстанских судов.

Казахстанцы могут купить билет на поезд за 10 минут до его отправления: внесены изменения в правила перевозок пассажиров.

Комитет языковой политики получил новые полномочия.

Зубные импланты и протезы можно поставить за счет пенсионных накоплений: минздрав внес дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

В Казахстане выросло число социальных предпринимателей.

Положение о порядке ношения, форме и описании адвокатской мантии утвердила Республиканская коллегия адвокатов.

Конституционный суд признал конституционной норму Земельного кодекса о приоритетном праве на аренду земельного участка местным жителям.

Статья 65 Кодекса о браке и семье препятствует праву на выбор национальности и является неконституционной, считает Конституционный суд.

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