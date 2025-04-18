Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам международных соревнований, а госфинансирование иностранных легионеров отменено: Токаев подписал закон.
- Токаев наградил казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах.
- Руководитель Судебной администрации утвердил нормы, которым должны соответствовать размеры помещений казахстанских судов.
- Казахстанцы могут купить билет на поезд за 10 минут до его отправления: внесены изменения в правила перевозок пассажиров.
- Комитет языковой политики получил новые полномочия.
- Зубные импланты и протезы можно поставить за счет пенсионных накоплений: минздрав внес дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.
- В Казахстане выросло число социальных предпринимателей.
- Положение о порядке ношения, форме и описании адвокатской мантии утвердила Республиканская коллегия адвокатов.
- Конституционный суд признал конституционной норму Земельного кодекса о приоритетном праве на аренду земельного участка местным жителям.
- Статья 65 Кодекса о браке и семье препятствует праву на выбор национальности и является неконституционной, считает Конституционный суд.
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