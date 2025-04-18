#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
523.2
594.3
6.38
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

изменения в законодательстве за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:48 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам международных соревнований, а госфинансирование иностранных легионеров отменено: Токаев подписал закон.
  • Токаев наградил казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах.
  • Руководитель Судебной администрации утвердил нормы, которым должны соответствовать размеры помещений казахстанских судов.
  • Казахстанцы могут купить билет на поезд за 10 минут до его отправления: внесены изменения в правила перевозок пассажиров.
  • Комитет языковой политики получил новые полномочия.
  • Зубные импланты и протезы можно поставить за счет пенсионных накоплений: минздрав внес дополнения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.
  • В Казахстане выросло число социальных предпринимателей.
  • Положение о порядке ношения, форме и описании адвокатской мантии утвердила Республиканская коллегия адвокатов.
  • Конституционный суд признал конституционной норму Земельного кодекса о приоритетном праве на аренду земельного участка местным жителям.
  • Статья 65 Кодекса о браке и семье препятствует праву на выбор национальности и является неконституционной, считает Конституционный суд.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Создан Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов
Право
16:00, Сегодня
Создан Координационный совет по взаимодействию с организациями медиаторов
Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков
Право
14:40, Сегодня
Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов
Право
13:05, Сегодня
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: