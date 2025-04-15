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Право

Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 16:05 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Согласно документу, приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Также усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации.

Кроме того, установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.

Вместе с тем разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".

Уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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