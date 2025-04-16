#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.91
586.33
6.3
Право

В Казахстане ужесточат надзор за акционерами страховых брокеров

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 14:19 Фото: freepik
Подготовлен проект постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которым вносятся изменения в Правила применения мер надзорного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Их будут проверять на возможное участие в финансировании терроризма и экстремизма. 

Так, в новой редакции говорится: уполномоченный орган применяет следующие меры надзорного реагирования:

  • рекомендательные меры надзорного реагирования – к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;
  • меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков – к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;
  • принудительные меры надзорного реагирования – к крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, участникам, акционерам страхового брокера, банковскому холдингу, страховому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, лицам, обладающим признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга. 

Проект постановления размещен на сайте Агентства.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане расширили реестр субъектов социального предпринимательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане начал действовать порядок разрешения споров об общении с ребенком
Право
11:26, Сегодня
В Казахстане начал действовать порядок разрешения споров об общении с ребенком
На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска
Право
09:51, Сегодня
На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска
Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения
Право
09:31, Сегодня
Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: