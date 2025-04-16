В Казахстане ужесточат надзор за акционерами страховых брокеров

Подготовлен проект постановления правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которым вносятся изменения в Правила применения мер надзорного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Их будут проверять на возможное участие в финансировании терроризма и экстремизма.

Так, в новой редакции говорится: уполномоченный орган применяет следующие меры надзорного реагирования:

рекомендательные меры надзорного реагирования – к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;

– к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке; меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков – к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке;

– к банку, филиалу банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковскому холдингу, страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, филиалу страхового брокера-нерезидента РК, страховому холдингу, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, их руководящим работникам, Банку Развития Казахстана, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, актуарию, имеющему лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке; принудительные меры надзорного реагирования – к крупным участникам банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, участникам, акционерам страхового брокера, банковскому холдингу, страховому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, организациям, входящим в состав страховой группы, лицам, обладающим признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

Проект постановления размещен на сайте Агентства.

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