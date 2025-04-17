Казахстанцы могут использовать пенсионные накопления на стоматологические услуги и лечение детей

Министр здравоохранения РК приказом от 9 апреля 2025 года внесла изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступных к изъятию в целях оплаты лечения.

Заявитель или его законный представитель посредством ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение (заявление на выплату) с указанием суммы в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Социального кодекса и цели использования, которое удостоверяет своим ЭЦП.

При использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих супружество или родственные отношения.

Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение несовершеннолетних детей для оказания медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат.

Получатель или его законный представитель после поступления средств на специальный счет для получения медицинских услуг выбирает медицинскую организацию, включая зарубежную и обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления для установления требований, установленных пунктом 3 статьи 220 Социального кодекса с заявлением о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и прилагает копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста.

Деятельность ВКК осуществляется в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 7 апреля 2022 года № ҚР ДСМ – 34 "Об утверждении Положения о деятельности врачебно-консультативной комиссии".

Поправками установлен порядок получения стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений

При оказании стоматологических услуг ВКК изучает заключение профильного специалиста, предоставленные медицинские документы и выдает заключение ВКК по форме 026/у, согласно приказу исполняющего обязанности МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению".

При оказании стоматологических услуг в состав ВКК входит врач-стоматолог, который изучает предоставленный план лечения, состоящий из двух этапов, рентген-снимки до и во время лечения, проверяет наличие лицензии на медицинскую деятельность стоматологической организации и готовит заключение для ВКК.

При получении стоматологических услуг с имплантацией получатель или его законный представитель получает заключение ВКК в два этапа: до лечения и перед заключительной установкой ортопедических конструкций.

При получении стоматологических услуг без операции имплантации при процедуре протезирования получатель или его законный представитель получает заключение ВКК в два этапа: в случае установки несъемных зубных протезов – до начала протезирования и перед фиксацией несъемных зубных протезов на этапе припасовки, в случае установки съемных зубных протезов – до начала протезирования и перед установкой съемных зубных протезов.

Основанием для выдачи заключения ВКК являются медицинские показания на оказание медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Для получения стоматологических услуг получатель или его законный представитель прилагает документы согласно перечню.

Какие документы потребуются:

При оказании стоматологических услуг по дентальной имплантации в перечень документов для получения заключения ВКК до лечения предоставляется план обследования, панорамный или 3-Д рентгенологические снимки, лицензия стоматологической клиники. При этом, если с момента предыдущего проведения имплантации не прошло 3-х месяцев, то используется предыдущий контрольный снимок. Если ранее имплантация не проводилась, то необходимо предоставить диагностический снимок.

При дентальной имплантации при получении повторного заключения ВКК перед заключительной установкой ортопедических конструкций предоставляется панорамный или 3-Д рентген-снимки после установления дентального импланта.

При оказании стоматологических услуг по протезированию в перечень документов для получения заключения ВКК до начала протезирования предоставляется план обследования, панорамный или 3-Д рентген-снимки, лицензия стоматологической клиники.

При получении повторного заключения ВКК при установке зубных протезов предоставляется: контрольный рентген-снимок – перед фиксацией несъемных зубных протезов на этапе припасовки, фотография пациента с протезом в ротовой полости пациента – перед установкой съемных зубных протезов.

Работник медицинской организации выдает получателю или его законному представителю заключение ВКК и вносит его в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору.

При оказании стоматологических услуг работник медицинской организации выдает получателю или его законному представителю заключение ВКК до и во время получения стоматологических услуг в электронном и/или бумажном виде и вносит их в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору.

Получатель или его законный представитель направляет заключения ВКК до и во время получения стоматологических услуг и договор в электронной форме уполномоченному оператору, после чего уполномоченным оператором в течение 5 рабочих дней с даты получения документов от получателя будет произведен перевод единовременных пенсионных выплат на специальный счет медицинской организации.

Получатель или его законный представитель после получения заключения ВКК заключает с выбранной медицинской организацией, включая зарубежную, договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора, счета на оплату и заключения ВКК в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

При подписании договора с медицинской организацией на оказание стоматологических услуг с имплантацией, к договору дополнительно прилагается план лечения из двух этапов с указанием сумм:

хирургический (имплантация, операции по наращиванию кости, синус лифтинг и другие) с учетом всех расходных и супраструктурных материалов;

ортопедический, включающий в себя конструкцию на имплантах.

Оплата производится на первом этапе до хирургического лечения и на втором этапе до ортопедического лечения.

При оказании стоматологических услуг без операции имплантации (протезирование съемными и несъемными протезами) производится оплата в два этапа: до начала протезирования и перед установкой съемных или несъемных зубных протезов.

Уполномоченный оператор получает заключения ВКК получателя посредством интеграции с информационной системой "Амбулаторно-поликлиническая помощь" Министерства здравоохранения РК.

В случае соответствия предоставленных получателем или его законным представителем документов по целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 5 рабочих дней с даты получения документов от получателя или его законного представителя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При оказании стоматологических услуг оплата за счет единовременных пенсионных выплат осуществляется по мере оказания стоматологических услуг в два этапа, согласно плану лечения.

Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения являются:

заключение ВКК согласно форме 026/у;

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор составлен на иностранном языке), и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

В договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем или его законным представителем указывается вид медицинских услуг, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения пациента и установленный диагноз из заключения ВКК.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) и (или) договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем или его законным представителем (с приложением нотариально заверенного перевода документов составленных на иностранном языке).

При соответствии представленных документов целям использования, получатель или его законный представитель представляет уполномоченному оператору подписанные заявления на конвертацию единовременных пенсионных выплат, в случае получения лечения зарубежом - международный перевод единовременных пенсионных выплат.

Уполномоченный оператор проверяет заявления на конвертацию и международный перевод в течение 3 рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При не предоставлении получателем или его законным представителем документов, подтверждающих целевое использование единовременных пенсионных выплат, определенных пунктом 22 настоящих Правил, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет.

При возврате единовременных пенсионных выплат, ранее перечисленных ЕНПФ в национальной валюте на специальный текущий счет получателя, при получении лечения за рубежом в иностранной валюте, уполномоченный оператор осуществляет возврат в ЕНПФ неиспользованной либо остатка суммы неиспользованной единовременной пенсионной выплаты, либо ее остатка в национальной валюте с учетом курсовой разницы.

Помимо этого из правил исключена норма, которая позволяла использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз при соответствии требованиям, без ограничения видов медицинских услуг, предусмотренных перечнем.

Напомним, какие медицинские услуги можно получить за счет единовременных пенсионных выплат:

Лечение орфанных заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

Стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация);

Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

Радионуклидная и радиойодтерапия;

Радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

Протонная терапия;

Офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Приказ вводится в действие с 27 апреля.