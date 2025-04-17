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Право

Комитет языковой политики наделили полномочиями штрафовать за нарушение закона о языках

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 8 апреля 2025 года внесены изменения в положение Комитета языковой политики, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями комитета:

  • составление протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий;
  • разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка;
  • разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;
  • определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.

Также уточняется следующая функция:

  • осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о языках в центральных государственных органах и их ведомствах, местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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