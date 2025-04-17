Комитет языковой политики наделили полномочиями штрафовать за нарушение закона о языках

Фото: Zakon.kz

Приказом министра науки и высшего образования от 8 апреля 2025 года внесены изменения в положение Комитета языковой политики, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями комитета: составление протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий;

разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка;

разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;

определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка. Также уточняется следующая функция: осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о языках в центральных государственных органах и их ведомствах, местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы. Приказ вводится в действие со дня подписания. Ранее мы рассказали, что утверждены Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: