Комитет языковой политики наделили полномочиями штрафовать за нарушение закона о языках
Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 8 апреля 2025 года внесены изменения в положение Комитета языковой политики, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями комитета:
- составление протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий;
- разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального корпуса казахского языка;
- разработка и утверждение правил формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка;
- определение юридического лица, ответственного за сопровождение и развитие Национального словарного фонда казахского языка.
Также уточняется следующая функция:
- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о языках в центральных государственных органах и их ведомствах, местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что утверждены Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры.
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