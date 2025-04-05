Граждан Турции задержали в Казахстане из-за 700 кг "обувного крема"

В Главной транспортной прокуратуре сегодня, 5 апреля 2025 года, заявили, что завершено расследование контрабанды 700 кг героина, дело направлено в суд, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили, что в мае 2024 года на пограничном пункте пропуска "Б.Конысбаев" Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков.

"В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем. В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержание под стражей". Главная транспортная прокуратура

По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.

По завершении досудебного производства Главной транспортной прокуратурой поддержана позиция органа следствия и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.

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