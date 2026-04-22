В Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 14 апреля 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов, сообщает Zakon.kz.
Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:
- отходы и ломы медные, алюминиевые, свинцовые, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, а также несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Приказ вводится в действие c 1 мая 2026 года.
С прошлого года в Казахстане действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов. Его продляли неоднократно.
