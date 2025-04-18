Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков

Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 11 апреля 2025 года утверждены формы типовых договоров предоставления регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Типовой договор на предоставление услуг подачи воды по каналам.

Типовой договор на предоставление услуг регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Также оговорены условия предоставления услуг.

Так, говорится, что договор заключается с потребителем в индивидуальном порядке.

Границами раздела эксплуатационной ответственности являются задвижки, установленные в начале отвода перед узлами учета и/или точки выдела воды (гидропост).

Приостановление подачи услуг производится в случаях:

аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

самовольного присоединения к системам поставщика;

отсутствия оплаты за услуги в течение одного месяца или более месяцев, следующего за расчетным периодом, до погашения задолженности;

недопущения представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам и установкам;

невыполнения письменных требований поставщика по устранению выявленных неисправностей и нарушений на водных каналах;

в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.

Кроме того, в документы устанавливаются права и обязанности сторон.

В частности, потребитель имеет право:

на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу и в количестве соответствующих условиям договора;

обжаловать в уполномоченном органе или в судебном порядке действия или бездействия поставщика, противоречащие законодательству;

участвовать в публичных слушаниях, проводимых для обсуждения проекта тарифа на услуги;

требовать в установленном законодательном порядке от поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг;

требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным национальными стандартами и иными нормативными правовыми актами;

после подписания настоящего договора оплачивать предоплату до начала вегетационного периода. В данном случае последующая оплата производится с учетом внесенной предоплаты;

не производить оплату за полученную услугу, если поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;

расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом поставщика не позже, чем за месяц при условии полной оплаты предоставленной услуги.

Потребитель обязан:

не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу подачи услуги, предоставлять поставщику месячную заявку на оказание услуги, включая минимальный месячный объем воды;

месяца, предшествующего месяцу подачи услуги, предоставлять поставщику месячную заявку на оказание услуги, включая минимальный месячный объем воды; не позднее, чем за 45 календарных дней до начала отчетного квартала представлять поставщику квартальную заявку на оказание услуги с разбивкой на планируемые месячные объемы, включая минимальные месячные объемы воды;

до начала отчетного квартала представлять поставщику квартальную заявку на оказание услуги с разбивкой на планируемые месячные объемы, включая минимальные месячные объемы воды; не позднее 1 февраля текущего года предоставить поставщику годовую заявку на оказание услуги на текущий календарный год, включая минимальный годовой объем воды;

текущего года предоставить поставщику годовую заявку на оказание услуги на текущий календарный год, включая минимальный годовой объем воды; письменно уведомлять поставщика об отсутствии намерений потреблять услугу в предстоящий месячный, квартальный или годовой периоды не позднее сроков подачи месячной, квартальной или годовой заявок;

своевременно подписывать акты и в полном объеме производить оплату за предоставленные услуги в соответствии с условиями договора;

немедленно сообщать поставщику о неисправностях в работе сооружений систем и приборов учета либо измерительных приборов, возникших при пользовании услугами, а в случае повреждения сооружений систем - в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы и службы охраны окружающей среды;

обеспечивать доступ представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам для снятия показаний, контроля технического состояния и безопасности систем, приборов и оборудования (при наличии);

соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуг;

постоянно контролировать исправность приборов учета либо измерительных приборов, обеспечивать целостность и сохранность пломб и прочих устройств, находящихся на его территории и опломбированных поставщиком;

обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние, очистку и ремонт внутрихозяйственного канала находящихся в его ведении или на обслуживании;

использовать воду строго по целевому назначению;

производить равномерный отбор воды в течение суток, месяца (если иное не установлено соглашением сторон) согласно графику водопотребления;

определить точку учета воды и контрольного замера совместно с поставщиком;

осуществлять круглосуточный контроль на участке в период подачи воды, в целях правильного распределения воды по всему участку;

не допускать превышения допустимой концентрации загрязнения, сбрасываемой воды на коллектора от предельно допустимого сброса, в соответствии с выданным Поставщику разрешением на эмиссию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и др.

Поставщик имеет право:

требовать от потребителей соблюдения технических требований в соответствии с законодательством РК;

снижать тарифы на услуги в период их действия в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

организовывать поверку приборов, узла учета либо измерительных приборов в порядке, установленном законодательством РК;

своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;

беспрепятственного доступа своего представителя (при наличии служебного удостоверения) совместно с представителем Потребителя к водозаборному сооружению для проверки достоверности показаний приборов учета либо измерительных приборов;

рассматривать возможность поставки дополнительных объемов услуги, свыше предусмотренных, если это не потребует строительства дополнительных мощностей канала или его инфраструктуры.

Поставщик обязан:

обеспечить качественное, своевременное и бесперебойное предоставление услуг потребителю в соответствии с условиями договора;

вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;

предоставлять потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом;

уведомлять потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством РК о естественных монополиях;

принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям потребителя в течение 24 часов;

предупреждать потребителя не позднее, чем за 24 часа о производстве планово-предупредительных и ремонтных работ на каналах, связанных с прекращением подачи услуги;

при осмотре и снятии показаний приборов учета либо измерительных приборов потребителя обеспечить предъявление своими работниками служебных удостоверений;

уведомлять потребителя обо всех ожидаемых изменениях объемов оказания услуги не менее чем за 10 календарных дней.

Вместе с тем потребителю запрещается:

переоборудовать сооружения систем и приборов учета либо измерительных приборов без согласования с поставщиком;

нарушать имеющиеся схемы учета услуг;

без согласования с поставщиком изменять размещение сельскохозяйственных культур от первоначально заявленного вида культур;

подключения без разрешения поставщика к водным каналам;

не принятия воды согласно заявленному объему и срокам;

самовольный забор воды;

загрязнять окружающую среду и водные ресурсы;

нарушать учет объемов оказанной услуги.

Поставщику запрещается:

отказывать в предоставлении регулируемых услуг добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема услуг;

взимать за предоставленную услугу плату, превышающую установленную уполномоченном органом;

требовать от потребителя оплаты услуг без предоставления соответствующих платежных документов;

требовать оплаты предоставленных регулируемых услуг, не соответствующих требованиям качества регулируемых услуг, установленным государственными органами в пределах их компетенции.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что утвержден перечень услуг, которые регулирует Министерство водных ресурсов и ирригации.