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Право

Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков

подача воды по каналам, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 14:40 Фото: primerminister.kz
Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 11 апреля 2025 года утверждены формы типовых договоров предоставления регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • Типовой договор на предоставление услуг подачи воды по каналам.
  • Типовой договор на предоставление услуг регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.  

Также оговорены условия предоставления услуг.

Так, говорится, что договор заключается с потребителем в индивидуальном порядке.

Границами раздела эксплуатационной ответственности являются задвижки, установленные в начале отвода перед узлами учета и/или точки выдела воды (гидропост).

Приостановление подачи услуг производится в случаях:

  • аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;
  • самовольного присоединения к системам поставщика;
  • отсутствия оплаты за услуги в течение одного месяца или более месяцев, следующего за расчетным периодом, до погашения задолженности;
  • недопущения представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам и установкам;
  • невыполнения письменных требований поставщика по устранению выявленных неисправностей и нарушений на водных каналах;
  • в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон. 

Кроме того, в документы устанавливаются права и обязанности сторон.

В частности, потребитель имеет право:

  • на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу и в количестве соответствующих условиям договора;
  • обжаловать в уполномоченном органе или в судебном порядке действия или бездействия поставщика, противоречащие законодательству;
  • участвовать в публичных слушаниях, проводимых для обсуждения проекта тарифа на услуги;
  • требовать в установленном законодательном порядке от поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг;
  • требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным национальными стандартами и иными нормативными правовыми актами;
  • после подписания настоящего договора оплачивать предоплату до начала вегетационного периода. В данном случае последующая оплата производится с учетом внесенной предоплаты;
  • не производить оплату за полученную услугу, если поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;
  • расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом поставщика не позже, чем за месяц при условии полной оплаты предоставленной услуги.

Потребитель обязан:

  • не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу подачи услуги, предоставлять поставщику месячную заявку на оказание услуги, включая минимальный месячный объем воды;
  • не позднее, чем за 45 календарных дней до начала отчетного квартала представлять поставщику квартальную заявку на оказание услуги с разбивкой на планируемые месячные объемы, включая минимальные месячные объемы воды;
  • не позднее 1 февраля текущего года предоставить поставщику годовую заявку на оказание услуги на текущий календарный год, включая минимальный годовой объем воды;
  • письменно уведомлять поставщика об отсутствии намерений потреблять услугу в предстоящий месячный, квартальный или годовой периоды не позднее сроков подачи месячной, квартальной или годовой заявок;
  • своевременно подписывать акты и в полном объеме производить оплату за предоставленные услуги в соответствии с условиями договора;
  • немедленно сообщать поставщику о неисправностях в работе сооружений систем и приборов учета либо измерительных приборов, возникших при пользовании услугами, а в случае повреждения сооружений систем - в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы и службы охраны окружающей среды;
  • обеспечивать доступ представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам для снятия показаний, контроля технического состояния и безопасности систем, приборов и оборудования (при наличии);
  • соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуг;
  • постоянно контролировать исправность приборов учета либо измерительных приборов, обеспечивать целостность и сохранность пломб и прочих устройств, находящихся на его территории и опломбированных поставщиком;
  • обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние, очистку и ремонт внутрихозяйственного канала находящихся в его ведении или на обслуживании;
  • использовать воду строго по целевому назначению;
  • производить равномерный отбор воды в течение суток, месяца (если иное не установлено соглашением сторон) согласно графику водопотребления;
  • определить точку учета воды и контрольного замера совместно с поставщиком;
  • осуществлять круглосуточный контроль на участке в период подачи воды, в целях правильного распределения воды по всему участку;
  • не допускать превышения допустимой концентрации загрязнения, сбрасываемой воды на коллектора от предельно допустимого сброса, в соответствии с выданным Поставщику разрешением на эмиссию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и др.

Поставщик имеет право:

  • требовать от потребителей соблюдения технических требований в соответствии с законодательством РК;
  • снижать тарифы на услуги в период их действия в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
  • организовывать поверку приборов, узла учета либо измерительных приборов в порядке, установленном законодательством РК;
  • своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;
  • беспрепятственного доступа своего представителя (при наличии служебного удостоверения) совместно с представителем Потребителя к водозаборному сооружению для проверки достоверности показаний приборов учета либо измерительных приборов;
  • рассматривать возможность поставки дополнительных объемов услуги, свыше предусмотренных, если это не потребует строительства дополнительных мощностей канала или его инфраструктуры. 

Поставщик обязан:

  • обеспечить качественное, своевременное и бесперебойное предоставление услуг потребителю в соответствии с условиями договора;
  • вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;
  • предоставлять потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом;
  • уведомлять потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством РК о естественных монополиях;
  • принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям потребителя в течение 24 часов;
  • предупреждать потребителя не позднее, чем за 24 часа о производстве планово-предупредительных и ремонтных работ на каналах, связанных с прекращением подачи услуги;
  • при осмотре и снятии показаний приборов учета либо измерительных приборов потребителя обеспечить предъявление своими работниками служебных удостоверений;
  • уведомлять потребителя обо всех ожидаемых изменениях объемов оказания услуги не менее чем за 10 календарных дней.

Вместе с тем потребителю запрещается:

  • переоборудовать сооружения систем и приборов учета либо измерительных приборов без согласования с поставщиком;
  • нарушать имеющиеся схемы учета услуг;
  • без согласования с поставщиком изменять размещение сельскохозяйственных культур от первоначально заявленного вида культур;
  • подключения без разрешения поставщика к водным каналам;
  • не принятия воды согласно заявленному объему и срокам;
  • самовольный забор воды;
  • загрязнять окружающую среду и водные ресурсы;
  • нарушать учет объемов оказанной услуги.

Поставщику запрещается:

  • отказывать в предоставлении регулируемых услуг добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема услуг;
  • взимать за предоставленную услугу плату, превышающую установленную уполномоченном органом;
  • требовать от потребителя оплаты услуг без предоставления соответствующих платежных документов;
  • требовать оплаты предоставленных регулируемых услуг, не соответствующих требованиям качества регулируемых услуг, установленным государственными органами в пределах их компетенции. 

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что утвержден перечень услуг, которые регулирует Министерство водных ресурсов и ирригации.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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