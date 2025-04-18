Подача воды по каналам: утверждены права и обязанности потребителей и поставщиков
В частности, утверждены:
- Типовой договор на предоставление услуг подачи воды по каналам.
- Типовой договор на предоставление услуг регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.
Также оговорены условия предоставления услуг.
Так, говорится, что договор заключается с потребителем в индивидуальном порядке.
Границами раздела эксплуатационной ответственности являются задвижки, установленные в начале отвода перед узлами учета и/или точки выдела воды (гидропост).
Приостановление подачи услуг производится в случаях:
- аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;
- самовольного присоединения к системам поставщика;
- отсутствия оплаты за услуги в течение одного месяца или более месяцев, следующего за расчетным периодом, до погашения задолженности;
- недопущения представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам и установкам;
- невыполнения письменных требований поставщика по устранению выявленных неисправностей и нарушений на водных каналах;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.
Кроме того, в документы устанавливаются права и обязанности сторон.
В частности, потребитель имеет право:
- на получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу и в количестве соответствующих условиям договора;
- обжаловать в уполномоченном органе или в судебном порядке действия или бездействия поставщика, противоречащие законодательству;
- участвовать в публичных слушаниях, проводимых для обсуждения проекта тарифа на услуги;
- требовать в установленном законодательном порядке от поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг;
- требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуги, не соответствующей требованиям, установленным национальными стандартами и иными нормативными правовыми актами;
- после подписания настоящего договора оплачивать предоплату до начала вегетационного периода. В данном случае последующая оплата производится с учетом внесенной предоплаты;
- не производить оплату за полученную услугу, если поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом поставщика не позже, чем за месяц при условии полной оплаты предоставленной услуги.
Потребитель обязан:
- не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу подачи услуги, предоставлять поставщику месячную заявку на оказание услуги, включая минимальный месячный объем воды;
- не позднее, чем за 45 календарных дней до начала отчетного квартала представлять поставщику квартальную заявку на оказание услуги с разбивкой на планируемые месячные объемы, включая минимальные месячные объемы воды;
- не позднее 1 февраля текущего года предоставить поставщику годовую заявку на оказание услуги на текущий календарный год, включая минимальный годовой объем воды;
- письменно уведомлять поставщика об отсутствии намерений потреблять услугу в предстоящий месячный, квартальный или годовой периоды не позднее сроков подачи месячной, квартальной или годовой заявок;
- своевременно подписывать акты и в полном объеме производить оплату за предоставленные услуги в соответствии с условиями договора;
- немедленно сообщать поставщику о неисправностях в работе сооружений систем и приборов учета либо измерительных приборов, возникших при пользовании услугами, а в случае повреждения сооружений систем - в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы и службы охраны окружающей среды;
- обеспечивать доступ представителей поставщика к приборам учета либо измерительным приборам для снятия показаний, контроля технического состояния и безопасности систем, приборов и оборудования (при наличии);
- соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуг;
- постоянно контролировать исправность приборов учета либо измерительных приборов, обеспечивать целостность и сохранность пломб и прочих устройств, находящихся на его территории и опломбированных поставщиком;
- обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние, очистку и ремонт внутрихозяйственного канала находящихся в его ведении или на обслуживании;
- использовать воду строго по целевому назначению;
- производить равномерный отбор воды в течение суток, месяца (если иное не установлено соглашением сторон) согласно графику водопотребления;
- определить точку учета воды и контрольного замера совместно с поставщиком;
- осуществлять круглосуточный контроль на участке в период подачи воды, в целях правильного распределения воды по всему участку;
- не допускать превышения допустимой концентрации загрязнения, сбрасываемой воды на коллектора от предельно допустимого сброса, в соответствии с выданным Поставщику разрешением на эмиссию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и др.
Поставщик имеет право:
- требовать от потребителей соблюдения технических требований в соответствии с законодательством РК;
- снижать тарифы на услуги в период их действия в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
- организовывать поверку приборов, узла учета либо измерительных приборов в порядке, установленном законодательством РК;
- своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;
- беспрепятственного доступа своего представителя (при наличии служебного удостоверения) совместно с представителем Потребителя к водозаборному сооружению для проверки достоверности показаний приборов учета либо измерительных приборов;
- рассматривать возможность поставки дополнительных объемов услуги, свыше предусмотренных, если это не потребует строительства дополнительных мощностей канала или его инфраструктуры.
Поставщик обязан:
- обеспечить качественное, своевременное и бесперебойное предоставление услуг потребителю в соответствии с условиями договора;
- вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;
- предоставлять потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом;
- уведомлять потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством РК о естественных монополиях;
- принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям потребителя в течение 24 часов;
- предупреждать потребителя не позднее, чем за 24 часа о производстве планово-предупредительных и ремонтных работ на каналах, связанных с прекращением подачи услуги;
- при осмотре и снятии показаний приборов учета либо измерительных приборов потребителя обеспечить предъявление своими работниками служебных удостоверений;
- уведомлять потребителя обо всех ожидаемых изменениях объемов оказания услуги не менее чем за 10 календарных дней.
Вместе с тем потребителю запрещается:
- переоборудовать сооружения систем и приборов учета либо измерительных приборов без согласования с поставщиком;
- нарушать имеющиеся схемы учета услуг;
- без согласования с поставщиком изменять размещение сельскохозяйственных культур от первоначально заявленного вида культур;
- подключения без разрешения поставщика к водным каналам;
- не принятия воды согласно заявленному объему и срокам;
- самовольный забор воды;
- загрязнять окружающую среду и водные ресурсы;
- нарушать учет объемов оказанной услуги.
Поставщику запрещается:
- отказывать в предоставлении регулируемых услуг добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема услуг;
- взимать за предоставленную услугу плату, превышающую установленную уполномоченном органом;
- требовать от потребителя оплаты услуг без предоставления соответствующих платежных документов;
- требовать оплаты предоставленных регулируемых услуг, не соответствующих требованиям качества регулируемых услуг, установленным государственными органами в пределах их компетенции.
Приказ вводится в действие с 28 апреля 2025 года.
Ранее сообщалось, что утвержден перечень услуг, которые регулирует Министерство водных ресурсов и ирригации.