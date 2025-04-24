Утверждены правила формирования тарифов для монополистов, подающих воду по каналам

Министр водных ресурсов и ирригации РК приказом от 14 апреля 2025 года утвердил Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на субъектов естественных монополий, оказывающих услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

Правила формирования тарифов определяют:

механизм расчета тарифа с учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий;

порядок утверждения временного компенсирующего тарифа;

порядок дифференциации тарифа;

порядок утверждения тарифа в упрощенном порядке;

порядок утверждения инвестиционной программы и ее изменения;

порядок определения тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии;

порядок утверждения временного понижающего коэффициента;

порядок ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам;

порядок определения допустимого уровня прибыли субъекта естественной монополии;

порядок изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия;

перечень затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, правила ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе;

порядок индексации тарифа;

формы проектов тарифа, тарифной сметы, инвестиционной программы, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы;

порядок расчета и применения прогнозного индекса тарифа.

Тариф устанавливается сроком на пять и более лет, за исключением случаев, предусмотренных законом. Тариф утверждается сроком на весь период действия тарифа или на каждый год.

Тариф обеспечивает возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта и иные цели.

При формировании тарифа применяются следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:

затратный;

стимулирующий;

индексации;

определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.

Метод тарифного регулирования сферы естественной монополии применяется при соблюдении в совокупности следующих условий:

экономической и технологической готовности субъекта к применению соответствующего метода тарифного регулирования сферы естественной монополии;

недопущения возложения на субъекта и потребителей невыполнимых обязанностей.

Формирование тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования предусматривает:

ограничение видов и размеров затрат, учитываемых в тарифе, с учетом их экономической обоснованности;

применение технических и технологических норм расходов сырья, материалов, топлива, энергии при их наличии, нормативных технических потерь, нормативной численности персонала, определенных на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере);

утверждение тарифной сметы с разбивкой по годам;

применение прямолинейного метода начисления износа;

проведение закупок субъектом;

определение допустимого уровня прибыли с учетом балансовой или переоцененной стоимости активов субъекта, задействованных при предоставлении регулируемой услуги, и ставки прибыли, рассчитанной в соответствии с правилами, и объема средств, необходимых для реализации утвержденной инвестиционной программы;

утверждение инвестиционной программы;

утверждение временного компенсирующего тарифа за неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы, нецелевое использование средств амортизационных отчислений и мероприятий утвержденной инвестиционной программы.

Формирование тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования предусматривает:

ограничение видов и размеров затрат, учитываемых в тарифе, с учетом их экономической обоснованности;

применение технических и технологических норм расходов сырья, материалов, топлива, энергии при их наличии, нормативных технических потерь, нормативной численности персонала, определенных на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере).

Формирование тарифа с применением метода индексации предусматривает:

ежегодное установление субъектом естественной монополии малой мощности тарифа путем индексации утвержденного тарифа не выше уровня, определяемого уполномоченным органом, в соответствии с механизмом расчета тарифа с учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий согласно правилам;

применение уровня индексации тарифа, определяемого ежегодно не позднее, чем за два месяца до начала календарного года с учетом параметров социально-экономического развития РК.

Способы формирования тарифов:

утверждение тарифа, осуществляемое уполномоченным органом при подаче субъектом заявки на утверждение тарифа затратным или стимулирующим методом тарифного регулирования;

установление тарифа субъектом, осуществляемое субъектом естественной монополии малой мощности при расчете тарифа методом индексации;

определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, осуществляемое уполномоченным органом по его инициативе или на основании заявления субъекта государственно-частного партнерства, в том числе субъекта концессии в сфере естественной монополии.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2025 года.

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