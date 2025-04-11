Какие услуги регулирует Министерство водных ресурсов и ирригации: утвержден перечень
Фото: акимат Алматы
Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 4 апреля 2025 года утвержден перечень регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли услуги в сфере водоснабжения:
- подача воды по каналам;
- регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.
Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жормат Токаев подписал Водный кодекс.
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