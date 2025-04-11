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Право

Какие услуги регулирует Министерство водных ресурсов и ирригации: утвержден перечень

укрепление русла реки, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:11 Фото: акимат Алматы
Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 4 апреля 2025 года утвержден перечень регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли услуги в сфере водоснабжения:

  • подача воды по каналам;
  • регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений. 

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года. 

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жормат Токаев подписал Водный кодекс.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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