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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 16:46 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев наделил Генпрокурора несколькими новыми функциями.
  • Обновлен состав Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана.
  • "Золотая" инвесторская виза появилась в Казахстане: МИД изменил Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы.
  • Квоты на вывоз из РК бычков и баранчиков на полгода установил Минсельхоз.
  • Участок дороги Балхаш – Бурылбайтал с 11 мая становится платным.
  • Минфин утвердил единую учетную политику для всех госучреждений.
  • В Казахстане запущен пилотный проект по регистрации лекарств и медизделий по принципу "единого окна".
  • Антикор утвердил правила компьютерного тестирования сотрудников антикоррупционной службы, подлежащих аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление.
  • В Казахстане изменились сроки проведения экзаменов для выпусников.
  • Новый стандарт открытости для госорганов и госучреждений утвердило Министерство культуры.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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