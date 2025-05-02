Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев наделил Генпрокурора несколькими новыми функциями.
- Обновлен состав Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана.
- "Золотая" инвесторская виза появилась в Казахстане: МИД изменил Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы.
- Квоты на вывоз из РК бычков и баранчиков на полгода установил Минсельхоз.
- Участок дороги Балхаш – Бурылбайтал с 11 мая становится платным.
- Минфин утвердил единую учетную политику для всех госучреждений.
- В Казахстане запущен пилотный проект по регистрации лекарств и медизделий по принципу "единого окна".
- Антикор утвердил правила компьютерного тестирования сотрудников антикоррупционной службы, подлежащих аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление.
- В Казахстане изменились сроки проведения экзаменов для выпусников.
- Новый стандарт открытости для госорганов и госучреждений утвердило Министерство культуры.
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