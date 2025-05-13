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Право

В Казахстане расширили перечень проектов, финансируемых за счет негосударственных займов под госгарантии

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 15:08 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 5 мая 2025 года внесены изменения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В перечень таких проектов на 2025 год вошло пять проектов:

  1. "Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (строительство и реконструкция 5 водохозяйственных сооружений) – стоимость 88 825 175 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз".
  2. "Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (восстановление, модернизация и строительство ирригационных сетей) – стоимость 138 568 866 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз".
  3. Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" участок Кызылорда – Саксаульск. "Строительство автомобильной дороги 1-б технической категории обход города Кызылорды" – стоимость 46 175 489 000 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол".
  4. Инвестиционный проект по восстановлению и улучшению автомобильных дорог республиканского значения общего пользования с развитием автоматизированных систем измерения и оснащением дорожно-эксплуатационной техникой для содержания дорог – стоимость 797 621 034 694 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол".
  5. Строительство автомобильной дороги "Обход города Рудный" в Костанайской области – стоимость 47 684 400 000 тенге, АО "КазАвтоЖол".  

Ранее в перечень входили только первые два проекта.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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