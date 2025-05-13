В Казахстане расширили перечень проектов, финансируемых за счет негосударственных займов под госгарантии

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства Казахстана от 5 мая 2025 года внесены изменения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В перечень таких проектов на 2025 год вошло пять проектов: "Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (строительство и реконструкция 5 водохозяйственных сооружений) – стоимость 88 825 175 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз". "Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", первый транш (восстановление, модернизация и строительство ирригационных сетей) – стоимость 138 568 866 000 тенге, заемщик РГП "Казводхоз". Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" участок Кызылорда – Саксаульск. "Строительство автомобильной дороги 1-б технической категории обход города Кызылорды" – стоимость 46 175 489 000 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол". Инвестиционный проект по восстановлению и улучшению автомобильных дорог республиканского значения общего пользования с развитием автоматизированных систем измерения и оснащением дорожно-эксплуатационной техникой для содержания дорог – стоимость 797 621 034 694 тенге, заемщик АО "КазАвтоЖол". Строительство автомобильной дороги "Обход города Рудный" в Костанайской области – стоимость 47 684 400 000 тенге, АО "КазАвтоЖол". Ранее в перечень входили только первые два проекта. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: