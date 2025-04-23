В Казахстане утвердили правила проведения инветаризации в госучреждениях
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Министр финансов приказом от 16 апреля 2025 года утвердил Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях, сообщает Zakon.kz.
Основными задачами инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов;
- сопоставление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов с данными бухгалтерского учета;
- выявление неиспользуемых материальных ценностей;
- проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей и денежных средств;
- проверка полноты отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых инвестиций и ценных бумаг.
Инвентаризация проводится:
- перед составлением годовой финансовой отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц (на день приема-передачи);
- при установлении факта хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- при пожаре или стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
- при ликвидации, реорганизации (при слиянии и присоединении, разделении, выделении и преобразовании) государственного учреждения как юридического лица.
Государственные учреждения проводят инвентаризации в следующие сроки:
- машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, нематериальных и прочих долгосрочных активов – один раз в год на 1 октября;
- зданий, сооружений, передаточных устройств и других недвижимых объектов активов (земельные участки, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без ущерба их назначению) – один раз в год на 1 октября;
- библиотечных фондов – один раз в пять лет на 1 сентября;
- рабочего и продуктивного скота, молодняка животных и животных на откорме, птиц, кроликов, пушных зверей, семей пчел, а также подопытных животных – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
- незавершенного строительства – один раз в год на 1 декабря;
- материалов для учебных, научных и других целей, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, медикаментов и перевязочных средств, топлива, горючих и смазочных материалов, кормов и фуража, тары, материалов в пути, запасных частей к машинам и оборудованию, прочих материалов, спецодежды и других предметов индивидуального пользования – один раз в год на 1 октября;
- продуктов питания и спирта – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
- незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки в производственных (учебных) мастерских и подсобных (учебных) сельских хозяйствах, незаконченных научно-исследовательских работ, выполняемых по договорам с организациями – один раз в год на 1 октября;
- драгоценных металлов и драгоценных камней – два раза в год на 31 декабря и на 30 июня;
- денег, денежных документов, ценностей и бланков строгой отчетности – ежемесячно по состоянию на последний день каждого месяца;
- движение на счетах учета денежных средств и их эквивалентов производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерской службы государственного учреждения, с данными по формам отчетов органов государственного казначейства и выписок обслуживающих банков второго уровня – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
- расчетов по платежам в бюджет, по обязательным социальным отчислениям, по пенсионным взносам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", с депонентами – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
- расчетов с разными дебиторами и кредиторами – один раз в год на 31 декабря;
- остальных статей баланса – один раз в год на 31 декабря;
- имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства по отдельным основаниям, подтвержденное данными Реестра государственного имущества – два раза в год на 31 декабря и на 30 июня.
Указывается, что ценности, которые были ранее подвергнуты внеплановой проверке в течение года, также подлежат инвентаризации в установленные сроки.
Также утвержден порядок проведения инвентаризации.
Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.
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