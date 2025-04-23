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Право

В Казахстане утвердили правила проведения инветаризации в госучреждениях

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:05 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 16 апреля 2025 года утвердил Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами инвентаризации являются:

  • выявление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов;
  • сопоставление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов с данными бухгалтерского учета;
  • выявление неиспользуемых материальных ценностей;
  • проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей и денежных средств;
  • проверка полноты отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых инвестиций и ценных бумаг.

Инвентаризация проводится:

  • перед составлением годовой финансовой отчетности;
  • при смене материально-ответственных лиц (на день приема-передачи);
  • при установлении факта хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
  • при пожаре или стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
  • при ликвидации, реорганизации (при слиянии и присоединении, разделении, выделении и преобразовании) государственного учреждения как юридического лица.

Государственные учреждения проводят инвентаризации в следующие сроки:

  • машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, нематериальных и прочих долгосрочных активов – один раз в год на 1 октября;
  • зданий, сооружений, передаточных устройств и других недвижимых объектов активов (земельные участки, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без ущерба их назначению) – один раз в год на 1 октября;
  • библиотечных фондов – один раз в пять лет на 1 сентября;
  • рабочего и продуктивного скота, молодняка животных и животных на откорме, птиц, кроликов, пушных зверей, семей пчел, а также подопытных животных – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • незавершенного строительства – один раз в год на 1 декабря;
  • материалов для учебных, научных и других целей, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, медикаментов и перевязочных средств, топлива, горючих и смазочных материалов, кормов и фуража, тары, материалов в пути, запасных частей к машинам и оборудованию, прочих материалов, спецодежды и других предметов индивидуального пользования – один раз в год на 1 октября;
  • продуктов питания и спирта – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки в производственных (учебных) мастерских и подсобных (учебных) сельских хозяйствах, незаконченных научно-исследовательских работ, выполняемых по договорам с организациями – один раз в год на 1 октября;
  • драгоценных металлов и драгоценных камней – два раза в год на 31 декабря и на 30 июня;
  • денег, денежных документов, ценностей и бланков строгой отчетности – ежемесячно по состоянию на последний день каждого месяца;
  • движение на счетах учета денежных средств и их эквивалентов производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерской службы государственного учреждения, с данными по формам отчетов органов государственного казначейства и выписок обслуживающих банков второго уровня – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • расчетов по платежам в бюджет, по обязательным социальным отчислениям, по пенсионным взносам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", с депонентами – ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря;
  • расчетов с разными дебиторами и кредиторами – один раз в год на 31 декабря;
  • остальных статей баланса – один раз в год на 31 декабря;
  • имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства по отдельным основаниям, подтвержденное данными Реестра государственного имущества – два раза в год на 31 декабря и на 30 июня.

Указывается, что ценности, которые были ранее подвергнуты внеплановой проверке в течение года, также подлежат инвентаризации в установленные сроки.

Также утвержден порядок проведения инвентаризации.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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