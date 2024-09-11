Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов
Так, из Переченя лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) в разделе "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключены следующие наименования лекарственных средств:
- "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Эналаприл, таблетка" "Валсартан, таблетка";
- "Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций";
- "Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения";
- "Фенобарбитал, таблетка", "Руфинамид, таблетка";
- "Метилпреднизолон, таблетка", "Преднизолон, таблетка", "Азатиоприн, таблетка", "Циклоспорин, капсула";
- "Арипипразол, таблетка", "Карипразин, капсула";
- "Вориконазол, таблетка".
В разделе "Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых" исключены следующие наименования лекарственных средств:
- "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Нифедипин, таблетка";
- "Пропранолол, таблетка".
В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключены:
- "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Нифедипин, таблетка".
Вместе с тем с 1 января 2025 года в разделе "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключаются следующие наименования лекарственных средств:
- "Фуросемид, таблетка", "Ивабрадин, таблетка";
- "Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций";
- "Софосбувир, таблетка".
- "Прегабалин, капсулы";
- "Амисульприд, таблетка", раствор для приема внутрь";
- "Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка", "Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка"";
- "Прегабалин, капсула";
- "Валганцикловир, таблетка", "Эверолимус, таблетка".
В разделе "Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых" исключаются следующие препараты:
- "Карведилол, таблетка", "Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка".
В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключены:
- "Карведилол, таблетка", "Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка".
Кроме того, в новой редакции изложен список препаратов, применяемых для лечения диабета (с 1 января 2025 года).
Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.
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