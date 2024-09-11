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Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов

В Казахстане из перечня бесплатных лекарств в рамках ГОМБП и ОСМС исключили ряд препаратов, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:17 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 5 сентября 2024 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

Так, из Переченя лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) в разделе "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключены следующие наименования лекарственных средств:

  • "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Эналаприл, таблетка" "Валсартан, таблетка";
  • "Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций";
  • "Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения";
  • "Фенобарбитал, таблетка", "Руфинамид, таблетка";
  • "Метилпреднизолон, таблетка", "Преднизолон, таблетка", "Азатиоприн, таблетка", "Циклоспорин, капсула";
  • "Арипипразол, таблетка", "Карипразин, капсула";
  • "Вориконазол, таблетка".

В разделе "Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых" исключены следующие наименования лекарственных средств:

  • "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Нифедипин, таблетка";
  • "Пропранолол, таблетка".

В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключены:

  • "Гидрохлоротиазид, таблетка", "Нифедипин, таблетка".

Вместе с тем с 1 января 2025 года в разделе "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключаются следующие наименования лекарственных средств:

  • "Фуросемид, таблетка", "Ивабрадин, таблетка";
  • "Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций";
  • "Софосбувир, таблетка".
  • "Прегабалин, капсулы";
  • "Амисульприд, таблетка", раствор для приема внутрь";
  • "Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка", "Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка"";
  • "Прегабалин, капсула";
  • "Валганцикловир, таблетка", "Эверолимус, таблетка".

В разделе "Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых" исключаются следующие препараты:

  • "Карведилол, таблетка", "Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка".

В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключены:

  • "Карведилол, таблетка", "Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка". 

Кроме того, в новой редакции изложен список препаратов, применяемых для лечения диабета (с 1 января 2025 года).

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года. 

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Ранее сообщалось, что более семи тысяч жителей Кызылординской области не получили бесплатные лекарства.

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Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
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