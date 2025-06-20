Государственный водный кадастр: утверждены правила ведения

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 12 июня 2025 года утвердил Правила ведения государственного водного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Государственный водный кадастр (ГВК) представляет собой систематизированный свод официальных данных о количестве и состоянии водных объектов, количестве, качестве и использовании водных ресурсов, количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, водопользователях.

Поверхностный водный объект, занесенный в государственный водный кадастр, имеет паспорт, в котором указываются регистрационный номер, наименование и комплексная характеристика, содержащая количественные, качественные, технические, правовые и экономические показатели.

Также в правилах говорится, что в паспорте месторождения или участка подземных вод отражаются регистрационный номер, местоположение с географическими координатами центра проекта водозабора и основные гидрогеологические параметры, которые включают в себя водоносные горизонты, запасы, химические и физические свойства подземных вод, а также схематическая гидрогеологическая карта с разрезом.

Данные ГВК применяются при:

проектировании водохозяйственных и гидротехнических сооружений, транспортных, промышленных и других предприятий и сооружений, связанных с охраной и использованием водного фонда;

планировании водоохранных и водохозяйственных мероприятий;

планировании инвестиционной и предпринимательской деятельности;

планировании поисково-оценочных работ на подземные воды;

определении экологического стока и лимитов водопользования;

разработке водохозяйственных балансов;

разработке генерального и бассейновых планов;

исполнении международных обязательств в рамках межгосударственного сотрудничества по трансграничным водным объектам.

При переводе земель водного фонда в земли других категорий в случае исчезновения водного объекта в ГВК вносится информация о причине и времени исчезновения соответствующего водного объекта.

ГВК ведется на постоянной основе в бумажном и электронном виде. Порядок ведения государственного водного кадастра утверждается уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.

При этом уполномоченный орган обеспечивает сбор, обобщение, анализ и оценку первичных материалов ГВК, полученных от государственных органов.

Данные ГВК систематизируются и издаются по бассейнам рек, морей, ледников и озер, водохозяйственным бассейнам и участкам, по областям и Республике Казахстан в целом, а по разделу подземных вод дополнительно – по гидрогеологическим регионам и бассейнам.

Установлено, что не позднее 31 декабря второго года следующего за отчетным годом данные ГВК систематизируются и издаются по бассейнам рек, морей, ледников и озер, водохозяйственным бассейнам и участкам, по областям и Республике Казахстан в целом, а по разделу подземных вод дополнительно – по гидрогеологическим регионам и бассейнам.

Водный объект, занесенный в ГВК имеет паспорт, в котором указывается регистрационный номер, наименование и комплексная характеристика, содержащая физико-географические, геолого-гидрологические, технические, правовые и экономические показатели.

При ведении ГВК обобщаются данные:

о ресурсах поверхностных вод, их качестве и изменении в естественных условиях и под влиянием хозяйственной деятельности – по водным объектам и их участкам, бассейнам рек, морей, ледников и озер государственного и межгосударственного значения, областям и Республике Казахстан в целом;

о ресурсах и запасах подземных вод, уровнях и водоотборе, гидродинамических показателях и качестве подземных вод, их изменениях в естественных условиях и под влиянием хозяйственной деятельности по участкам и месторождениям подземных вод, водоносным горизонтам, гидрогеологическим регионам и бассейнам, бассейнам рек, областям и Республике Казахстан в целом;

об использовании вод – по бассейнам внутренних морей, рек государственного значения, водохозяйственным участкам, территории экономических районов, областям и Республике Казахстан в целом, а также по видам водопользования и отраслям экономики.

Для ведения ГВК осуществляются:

сбор, обработка, хранение информации, формирование автоматизированных банков, данных и реализация информации;

разработка и совершенствование методов, алгоритмов и машинных программ по формированию и ведению банка данных ГВК;

руководство, планирование и исполнение работ по совершенствованию и ведению ГВК;

разработка инструкций, методических указаний по ведению ГВК и других нормативно-технических документов;

текущая и перспективная оценка водных ресурсов (использование вод) и их изменения под влиянием хозяйственной деятельности;

подготовка к печати и публикации изданий ГВК;

разработка общих принципов и научно-методических основ организационной структуры и порядка ведения ГВК и автоматизированной информационной системы;

научно-исследовательские работы по совершенствованию ГВК;

межведомственный обмен информацией.

Приказ вводится в действие с 30 июня.