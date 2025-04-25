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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:52 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство дополнило перечень имущества, которое возместят пострадавшим от ЧС казахстанцам: в него включили запасы бытового топлива и кресло-коляску для передвижения лиц с инвалидностью.
  • Казахстанцы и кандасы, нуждающиеся в жилище, могут встать на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".
  • Еще две дороги стали платными в Казахстане: Костанай – Денисовка и участок Обход Тараз.
  • Из перечня бесплатных лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС исключили ряд препаратов для взрослых и детей.
  • Минздрав изменил ряд правил и санитарно-эпидемиологических требований.
  • Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества для медицинских, научно-исследовательских, учебных и производственных целей на 2025 год.
  • В МСХ обновили правила приобретения прав на земельный участок и продления срока аренды земельного участка.
  • Минздрав обновил правила профилактики и лечения латентной туберкулезной инфекции.
  • Можно ли разрешить иностранцам азартные игры, запретив казахстанцам: разъяснения Конституционного суда.
  • Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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