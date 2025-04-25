Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство дополнило перечень имущества, которое возместят пострадавшим от ЧС казахстанцам: в него включили запасы бытового топлива и кресло-коляску для передвижения лиц с инвалидностью.

Казахстанцы и кандасы, нуждающиеся в жилище, могут встать на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

Еще две дороги стали платными в Казахстане: Костанай – Денисовка и участок Обход Тараз.

Из перечня бесплатных лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС исключили ряд препаратов для взрослых и детей.

Минздрав изменил ряд правил и санитарно-эпидемиологических требований.

Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества для медицинских, научно-исследовательских, учебных и производственных целей на 2025 год.

В МСХ обновили правила приобретения прав на земельный участок и продления срока аренды земельного участка.

Минздрав обновил правила профилактики и лечения латентной туберкулезной инфекции.

Можно ли разрешить иностранцам азартные игры, запретив казахстанцам: разъяснения Конституционного суда.

Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции.

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