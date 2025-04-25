Силы территориальной обороны улучшат защиту наших граждан во время ЧС – Максим Рожин

Буквально десять дней назад Мажилис принял во втором чтении закон о территориальной обороне. В чем суть и новизна документа, как будут формироваться силы самообороны, рассказал в интервью Zakon.kz руководитель рабочей группы депутат Максим Рожин.

– Максим Николаевич, скажите, какова основная цель разработки и принятия нового закона о территориальной обороне? Значит ли это, что Казахстан будет пересматривать концепцию территориальной обороны?

– Первое и самое важное – это новый закон. До этого все вопросы в рамках территориальной обороны регулировались только Законом "Об обороне". Назрела необходимость в регулировании этой сферы отдельным законом.

Законопроект разработан правительством, но он был кардинально доработан депутатами Мажилиса.

Большинство стран наряду с регулярными армиями имеют в своем боевом составе силы территориальной обороны.

Стоит отметить, что в условиях фиксированной численности Вооруженных сил РК территориальная оборона является одним из наиболее экономичных и целесообразных направлений обеспечения обороноспособности государства.

Актуализация законодательства в сфере территориальной обороны важна для всех стран СНГ, что подтверждает работа, которую мы ведем в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Буквально на прошлой неделе на заседании Комиссии по вопросам обороны и безопасности мы с коллегами из стран СНГ обсуждали ход подготовки модельного законопроекта "О территориальной обороне". Парламент активно участвует в этой работе, опираясь на опыт разработки собственного закона в этой сфере. Мы внесли много рекомендаций в модельный закон, и поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодняшний опыт Казахстана помогает и нашим соседям. Мы готовы и дальше делиться своими законодательными инициативами.

Если подробнее остановиться на нашем законопроекте "О территориальной обороне Республики Казахстан", то основная его цель заключается в создании правовых основ для эффективной защиты населения и объектов, а также в повышении обороноспособности страны. Мы стремимся обеспечить безопасность в условиях мобилизации, военного положения и в военное время. Важно, что данный закон позволит лучше организовать действия государственных органов, организаций и граждан в сфере территориальной обороны, включая применение сил территориальной обороны в случае чрезвычайных ситуаций, что является приоритетом для защиты граждан.

Но здесь хочу подчеркнуть, что согласно нашей военной доктрине, Казахстан не видит военной угрозы для себя ни от одной страны в мире. Наши Вооруженные силы направлены только на оборонительные мероприятия и противостояние террористическим угрозам.

Здесь стоит отметить, что вопрос быстрой мобилизации добровольцев стал во многом актуальным и в связи с борьбой с чрезвычайными ситуациями. Особую необходимость в быстрой мобилизации сил территориальной обороны показала ситуация с пандемией COVID-19. Кстати, тогда силы территориальных войск были мобилизованы впервые, но без участия добровольцев, так как законных оснований на тот момент не было. А необходимость в наращивании сил территориальных войск добровольцами была. К слову, сами добровольцы массово изъявляли желание вступить в силы теробороны.

В последующем силы территориальной обороны были мобилизованы во время небывалых масштабных паводков, охвативших в прошлом году 10 областей нашей страны. Как говорят эксперты, таких паводков у нас не было последние 80 лет.

Ежегодно сохраняется высокая вероятность пожаров в летнюю пору, буранов и непогоды в зимнее время. В этих условиях важно, чтобы у местных властей было достаточно подготовленных мобильных сил территориальной обороны, способных в экстремальных условиях максимально оперативно развернуться и противостоять стихии. Они будут строить защитные дамбы, мосты, дороги, заниматься эвакуацией людей, охраной населенных пунктов при ЧС. Привлечение добровольцев в тероборону как раз и позволяет реализовать наш законопроект.

– Что изменится в обороноспособности Республики Казахстан с принятием нового закона, как будет обеспечиваться безопасность населения и объектов?

– Принятие законопроекта однозначно усилит обороноспособность Республики Казахстан. Введение новых понятий, таких как "доброволец" и "формирование самообороны", позволит нам активно привлекать граждан к охране своих населенных пунктов и объектов территориальной обороны. Это обеспечит эффективное реагирование на угрозы в реальном времени.

Когда я говорю об угрозах, я не имею в виду только военные угрозы. Как я уже упоминал, в последние годы запрашивается срочная мобилизация граждан в связи с природными катаклизмами. Безопасность населения будет обеспечиваться через вовлечение этих формирований в планирование и выполнение задач по охране, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и ликвидации последствий ЧС.

Ранее у нас не было правовых основ для привлечения добровольцев в территориальные войска, но с принятием этого закона такая возможность появится.

– Как вы отметили, законопроектом вводятся новые для системы обороны Республики Казахстан понятия "доброволец" и "формирование самообороны". Кто такие добровольцы? Зачем они нужны? Как будет осуществляться отбор? И что значит "формирование самообороны"?

– Добровольцы – это граждане Республики Казахстан, которые на добровольной основе присоединяются к формированиям самообороны. Важно отметить, что добровольцами могут быть как лица, подлежащие мобилизации, так и те, кто освобожден от мобилизации, что расширяет возможности привлечения граждан, готовых активно участвовать в обеспечении безопасности своей страны и своих населенных пунктов. Добровольцы необходимы для выполнения ряда важных задач.

Во-первых, они помогают охранять населенные пункты, защищая свои сообщества от различных угроз, включая возможные военные действия или террористические акты.

Во-вторых, в кризисных ситуациях добровольцы могут участвовать в строительстве оборонительных сооружений, что особенно актуально в военное время.

В-третьих, в случае чрезвычайной ситуации они могут организовать эвакуацию граждан и помогать людям добираться до безопасных мест.

Наконец, добровольцы могут проводить обучающие мероприятия, повышающие осведомленность населения о мерах безопасности и действиях в экстренных случаях.

Отбор добровольцев будет основываться на нескольких критериях. Кандидаты должны находиться в хорошей физической форме, чтобы выполнять задачи, которые могут потребоваться в процессе охраны и обороны. Будет приветствоваться наличие у кандидатов дополнительного образования или специальных навыков, которые могут быть актуальными в кризисных ситуациях. Например, навыки оказания первой помощи или инженерные способности.

В законе мы предусмотрели порядок формирования сил самообороны, права и обязанности добровольцев, меры их социальной поддержки и многое другое. К примеру, на период несения службы в правах доброволец приравнивается к военнослужащим казахстанской армии с соответствующими социальными выплатами. За ним сохраняется основная заработная плата.

"Формирование самообороны" относится к созданию организованных структур из добровольцев, которые будут действовать в рамках системы территориальной обороны. Эти формирования обладают четкой организационной структурой для координации действий в кризисных ситуациях.

Основу территориальных войск составят бригады территориальной обороны, по одной в каждой области, городах республиканского значения и в столице. Они будут размещены и будут выполнять задачи в пределах административно-территориальных единиц страны.

В целом формирования самообороны будут работать в сотрудничестве с Вооруженными силами и местными органами власти, что обеспечит согласованность действий и более эффективное использование ресурсов. Эти формирования должны быть способны быстро реагировать на меняющиеся условия и угрозы, что включает мобилизацию при необходимости. Подготовленные группы смогут быстро подключиться к охране объектов, обеспечению порядка во время массовых мероприятий и оказанию помощи в случае катастроф.

Таким образом, данный законопроект создает правовую основу для активного участия граждан в обеспечении безопасности и обороны Республики Казахстан и способствует укреплению общественного порядка и повышению уровня безопасности населения.

– Как формирования территориальной обороны будут взаимодействовать с профессиональной армией? Кому будут подчиняться?

– Формирования самообороны будут действовать в тесном сотрудничестве с профессиональной армией, обеспечивая координацию и поддержку в случаях угроз. Они будут подчиняться местным органам военного управления, что позволит им своевременно реагировать на изменения в ситуации. Органы и штабы, занимающиеся планированием и обеспечением безопасности, будут интегрированы в систему управления, что гарантирует согласованность действий. В случае чрезвычайных ситуаций формирования самообороны будут иметь четкие инструкции и возможность быстро принимать участие в актуальных операциях, что значительно повысит уровень общественной безопасности и готовности к реагированию на любые вызовы.