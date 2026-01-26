#Казахстан в сравнении
Максим Рожин: Народный совет – это новый формат общенационального диалога

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
На третьем заседании комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что поддерживает ряд изменений в Основной закон, сообщает Zakon.kz.

Эксперт заявил, что создание Народного совета и института вице-президента позволит укрепить общественный диалог и направлено на повышение качества управления.

По словам Максима Рожина, действующие диалоговые площадки иногда не в состоянии обеспечить общий национальный интерес. Поэтому он считает, что закрепление Народного совета в Конституции – это объективная необходимость. По мнению спикера, данная структура обеспечит системное и прямое участие граждан в законодательном процессе.

Максим Рожин отметил, что наделение Народного совета правом внесения предложений в проекты законов, по вопросам внутренней политики и проведения референдума является передовой моделью, доказавшей себя в национальной и мировой практике. По его словам, данный инструмент позволит активным гражданам непосредственно участвовать в законодательном процессе.

"Общество сегодня активное и требовательное. Диалоговые площадки и различные общественные платформы иногда не могут обеспечить общий национальный интерес и необходимый уровень обсуждения. Поэтому предлагаемый Народный совет – не формальная новость, а объективная необходимость", – сказал Максим Рожин.

Кроме этого, он подчеркнул, что в состав Народного совета войдут представители этносов, регионов и общественных организаций. Это возможность перевоплотить Совет в мост между государством и обществом и конкретными мерами обеспечить национальное единство.

В своем докладе Максим Рожин также отметил поправки, направленные на усиление ответственности ветвей власти. Предлагаемые изменения дополнят принцип "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство".

В заключение депутат сказал, что предлагаемые конституционные поправки усилят государственность эволюционным путем, и призвал членов комиссии поддержать данные инициативы.

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая стало известно о намерении создать в Казахстане новую должность: вице-президента с соответствующим ее закреплении в Конституции. О том, какие изменения предлагают внести в Конституцию, можно прочитать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
