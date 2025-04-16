#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
Общество

Мажилис одобрил законопроект о территориальной обороне РК

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента РК 16 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона "О территориальной обороне Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что основным законопроектом территориальная оборона выделяется в отдельную сферу, определяются состав сил и средств для выполнения задач территориальной обороны, функции и полномочия государственных органов, закрепляются права и обязанности юридических и физических лиц в сфере территориальной обороны.

"Также Министерство обороны наделяется компетенцией по осуществлению государственного контроля в данной сфере. Вводятся новые для системы обороны Республики Казахстан понятия "доброволец" и "формирование самообороны". Также предусматривается возможность граждан Республики Казахстан вступать добровольцами в формирования самообороны в военное время", – отметил он.

По его словам, в ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки по:

  • включению в глоссарий нового понятия "объект территориальной обороны", а также закреплению компетенции правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов по утверждению перечня объектов территориальной обороны. Утверждение перечня объектов территориальной обороны необходимо для заблаговременного определения сил и средств, которые будут охранять объекты военного и государственного значения в военное время;
  • уточнению целей и задач территориальной обороны;
  • уточнению компетенций правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере территориальной обороны, центральных и местных государственных органов, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан;
  • определению компетенций правоохранительных органов;
  • определению порядка проведения государственного контроля в сфере территориальной обороны.
"Кроме того, введены две новые статьи по определению мероприятий территориальной обороны и порядка разработки Планов территориальной обороны. Сопутствующим законопроектом вносятся изменения и дополнения в два Кодекса и четырнадцать законов для приведения в соответствие с положениями проекта основного Закона, а также устранение правовых пробелов и коллизий. Также включены в сопутствующий законопроект поправки, регулирующие вопросы технического прикрытия путей сообщения. Это комплекс мероприятий, проводимых в целях обеспечения защиты путей сообщения и их восстановления в случае разрушения в военное время", – дополнил он. 

Помимо этого, определяется уполномоченный орган военного управления, отвечающий за взаимодействие Министерства обороны с государственными органами и другими транспортными предприятиями для организации и обеспечения воинских перевозок.

Также депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны". 

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Куда необходимо обращаться при укусе животного, рассказали санврачи Алматы
Общество
19:11, Сегодня
Куда необходимо обращаться при укусе животного, рассказали санврачи Алматы
Возрастные ограничения вводят в программе "Болашак"
Общество
18:35, Сегодня
Возрастные ограничения вводят в программе "Болашак"
Слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД
Общество
18:15, Сегодня
Слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: