Утверждены правила прохождения внеплановой аттестации сотрудников антикоррупционной службы

Председатель Агентства по противодействию коррупции утвердил Правила проведения внеплановой аттестации сотрудников органов антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Внеплановая аттестация проводится для решения вопроса выдвижения сотрудника на вышестоящую руководящую должность.

Она проводится по поручению председателя Агентства по противодействию коррупции.

Указывается, что внеплановая аттестация сотрудника проводится не ранее чем через шесть месяцев после проведения аттестации (очередной, внеочередной и внеплановой), за исключением сотрудников, рекомендованных к выдвижению на вышестоящую руководящую должность, в отношении которых внеплановая аттестация проводится по истечении трех лет.

В случае назначения сотрудника на вышестоящую руководящую должность по итогам аттестации он проходит внеплановую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после назначения на должность.

В интересах службы по решению председателя Агентства допускается проведение внеплановой аттестации вне зависимости от срока проведения предыдущей аттестации и даты назначения на должность.

При этом результаты внеплановой аттестации на сроки проведения очередной аттестации не влияют.

Не допускаются к внеплановой аттестации сотрудники:

не соответствующие минимальным квалификационным требованиям, предъявляемым к руководящей должности;

имеющие действующие дисциплинарные взыскания, либо взыскания за административные должностные правонарушения;

в отношении которых проводится служебное либо досудебное расследования.

Внеплановая аттестация включает в себя ряд последовательных этапов:

подготовка к проведению внеплановой аттестации;

проведение психолого-социологического исследования сотрудника.

проведение полиграфологического исследования;

собеседование с сотрудником, проводимое комиссией Агентства по проведению внеплановой аттестации;

вынесение решения комиссии.

Предусматривается, что сотрудник, в отношении которого ранее в течение последних трех лет проводились полиграфологическое (за исключением проведения полиграфологических исследований в рамках служебных расследований) и психолого-социологическое исследования, допускается на внеплановую аттестацию с этапа собеседования.

Также говорится, что службы собственной безопасности проводят проверку сотрудников и в течение трех рабочих дней сообщают о ее результатах в кадровые службы.

Подготовка к внеплановой аттестации включает в себя:

объявление о планируемом проведении внеплановой аттестации на портале Агентства;

определение сроков и места проведения внеплановой аттестации;

подготовку необходимых документов на аттестуемых сотрудников.

Сотрудники, изъявившие желание для участия во внеплановой аттестации, подают рапорт в кадровую службу Агентства не позднее пяти рабочих дней с момента опубликования объявления о внеплановой аттестации.

Кадровыми службами проводится проверка сотрудников, подавших рапорты об участии во внеплановой аттестации, на соответствие минимальным квалификационным требованиям к руководящей должности.

После проверки сотрудников кадровые службы формируют списки сотрудников, допущенных к внеплановой аттестации, сроки ее проведения, графики психолого-социологического и полиграфологического исследования (при необходимости) и направляют их руководителям структурных подразделений и территориальных департаментов, в которых сотрудник проходит службу.

Сотрудники, не допущенные к дальнейшим этапам внеплановой аттестации, уведомляются кадровыми службами.

На сотрудника, подлежащего внеплановой аттестации, руководителем структурного подразделения Агентства или территориального департамента, в котором он проходит службу, оформляется его служебная характеристика и направляется в кадровую службу в течение пяти рабочих дней после получения списка сотрудников, допущенных к внеплановой аттестации.

Служебная характеристика должна содержать объективную и обоснованную оценку профессиональных, личностных качеств и результатов служебной деятельности, с которой руководитель обязан ознакомить сотрудника под роспись.

Сотрудник вправе заявить о своем несогласии с представленной на него служебной характеристикой и предоставить в кадровую службу дополнительную информацию, характеризующую его.

Кадровая служба направляет собранные аттестационные материалы председателю и членам комиссии в срок не позднее, чем за три рабочих дня до ее заседания. В этот же срок сотрудники уведомляются о дате и месте проведения внеплановой аттестации.

Как проводится аттестация

На заседании комиссии проводится собеседование с аттестуемым сотрудником, где его заслушивают с изучением представленных материалов.

Вопросы, задаваемые аттестуемому сотруднику, должны быть направлены на определение уровня его профессиональной подготовки, знания стратегических и программных документов, а также иных документов, регламентирующих служебную деятельность аттестуемого сотрудника, правовой культуры и способности работать с гражданами и подчиненными сотрудниками.

Как отмечается, собеседование должно проходить в обстановке корректности и доброжелательности. В случае применения в ходе собеседования технических средств записи (аудио-, видеозапись), об этом уведомляется аттестуемый сотрудник. Материалы внеплановой аттестации хранятся в кадровой службе в течение трех лет.

По итогам внеплановой аттестации комиссия принимает одно из следующих решений:

рекомендуется для выдвижения на вышестоящую руководящую должность;

не рекомендуется для выдвижения на вышестоящую руководящую должность.

При принятии решения комиссия учитывает правильность и полноту ответов аттестуемого сотрудника на заданные вопросы, служебную характеристику, результаты работы по занимаемой должности, результаты заключения психолого-социологического и полиграфологического исследования и при наличии иную информацию.

Указывается, что сотрудники, не явившиеся на заседание комиссии без уважительной причины, не рекомендуются для выдвижения на вышестоящую руководящую должность.

Согласно правилам, кадровая служба Агентства анализирует работу по внеплановой аттестации на периодической основе, но не реже одного раза в три года и информирует об этом председателя Агентства.

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