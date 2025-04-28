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Право

Конституционный суд: устранены неправомерные требования в отношении лиц с инвалидностью

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Начало проверки на соответствие Конституции помогло устранить неправомерные требования в отношении лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд обратился казахстанцем с просьбой проверить на соответствие Конституции пункта 44 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Он посчитал, что требование правил при посадке в поезд дополнительно предъявлять документ об инвалидности противоречит Конституции. Казахстанцы с инвалидностью покупают билеты в поезд в размере 50% от стоимости проезда на основании электронной дисконтной карты "Мейірім". Поэтому повторное подтверждение статуса является дискриминационным.

Конституционный суд принял к производству данное обращение. Однако во время производства Генеральная прокуратура, изучив обращение, пришла к выводу о противоречии правил закону "О железнодорожном транспорте" и направила протест в уполномоченный орган об устранении нарушения.

В результате Министерство транспорта РК внесло поправки в правила, которыми отменены необоснованные дополнительные требования при посадке казахстанцев, имеющих инвалидность.

В связи с устранением нарушения в ведомственном приказе Конституционный суд прекратил производство.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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