Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 11 апреля 2025 года внесены изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта (аэродрома), не относящихся к аэропортовской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для обеспечения доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, не относящихся к аэропортовской деятельности, эксплуатант аэропорта проводит конкурс. Доступ к оказанию услуг в контролируемой зоне аэропорта осуществляется с соблюдением требований авиационной безопасности.

Конкурс проводится открытым способом, к участию в котором допускается физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат отечественным субъектам предпринимательства.

Эксплуатант аэропорта определяет для отечественных субъектов предпринимательства не менее 50% площади для предоставления услуг в контролируемой зоне аэропорта и зоне общего доступа в международных и внутренних терминалах.

Конкурс проводится с соблюдением следующих принципов:

открытость и гласность проведения конкурса;

обеспечение всем участникам конкурса равных возможностей для участия в конкурсе;

добросовестная конкуренция среди участников конкурса;

оказание поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2025 года.

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