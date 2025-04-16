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Право

Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения

услуги в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 11 апреля 2025 года внесены изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта (аэродрома), не относящихся к аэропортовской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для обеспечения доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, не относящихся к аэропортовской деятельности, эксплуатант аэропорта проводит конкурс. Доступ к оказанию услуг в контролируемой зоне аэропорта осуществляется с соблюдением требований авиационной безопасности.

Конкурс проводится открытым способом, к участию в котором допускается физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат отечественным субъектам предпринимательства.

Эксплуатант аэропорта определяет для отечественных субъектов предпринимательства не менее 50% площади для предоставления услуг  в контролируемой зоне аэропорта и зоне общего доступа в международных и внутренних терминалах.

Конкурс проводится с соблюдением следующих принципов:

  • открытость и гласность проведения конкурса;
  • обеспечение всем участникам конкурса равных возможностей для участия в конкурсе;
  • добросовестная конкуренция среди участников конкурса;
  • оказание поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг.  

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане приняли новые правила продажи билетов на поезда.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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