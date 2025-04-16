Оказание услуг в аэропортах: внесены изменения
Так, говорится, что для обеспечения доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, не относящихся к аэропортовской деятельности, эксплуатант аэропорта проводит конкурс. Доступ к оказанию услуг в контролируемой зоне аэропорта осуществляется с соблюдением требований авиационной безопасности.
Конкурс проводится открытым способом, к участию в котором допускается физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат отечественным субъектам предпринимательства.
Эксплуатант аэропорта определяет для отечественных субъектов предпринимательства не менее 50% площади для предоставления услуг в контролируемой зоне аэропорта и зоне общего доступа в международных и внутренних терминалах.
Конкурс проводится с соблюдением следующих принципов:
- открытость и гласность проведения конкурса;
- обеспечение всем участникам конкурса равных возможностей для участия в конкурсе;
- добросовестная конкуренция среди участников конкурса;
- оказание поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг.
Приказ вводится в действие с 26 апреля 2025 года.
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