Обучающимся во Франции казахстанским магистрантам и докторантам выплатили стипендии
Стипендия будет выплачена магистрантам и докторантам в рамках Соглашения между Министерством образования и науки РК и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики "О реализации программы "Абай-Верн".
В частности, стипендии с января по май 2025 года в размере 800 евро за каждый месяц получат 42 человека, двум обучающимся в докторантуре выплатят по 1500 евро за месяц обучения.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Соглашение совершено 19 апреля 2018 года в Астане, направлено на укрепление казахстанско-французского партнерства в сфере высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.
Предусматривается, что стороны будут содействовать направлению для обучения граждан Казахстана по следующим направлениям: магистратура и докторантура.
Финансирование по программе осуществляется на паритетной основе.
Французская сторона обеспечивает предоставление стипендии французского правительства на социальное обеспечение для магистрантов (30) второго года обучения на период 10 месяцев и для докторантов (5) на период 6 месяцев в год в течение трех лет докторантуры, которая предусматривает следующие преимущества:
- освобождение от оплаты регистрационного взноса в государственных вузах, подчиненных Министерству высшего образования, научных исследований и инноваций Франции;
- освобождение от ежегодного студенческого взноса (CVEC – Contribution de vie etudiante et de campus);
- возмещение расходов на дополнительное страхование в размере 264 евро в год;
- помощь в поиске жилья в университетских общежитиях CROUS (Centre régional des oеuvres universitaires et scolaires – Региональный центр по делам университетов и школ);
- льготные тарифы для участия в культурных мероприятиях, организованных Campus France;
- бесплатная гарантия жилья "VISALE" (Visa pour le logement et l’Emploi – Виза для жилья и работы);
- помощь на оплату жилья CAF (Caisse d'allocations familiales – Фонд семейных пособий);
- бесплатное прикрепление к общей системе французского социального страхования;
- предоставление бесплатной долгосрочной студенческой визы.
Казахстанская сторона финансирует расходы на проживание, которые составляют для магистрантов – 800 евро ежемесячно в течение 10 месяцев (с сентября по июнь) и для докторантов – 1200 евро ежемесячно по 6 месяцев в год в течение 3-х лет.