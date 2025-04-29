Обучающимся во Франции казахстанским магистрантам и докторантам выплатили стипендии

Министр науки и высшего образования подписал приказ от 13 февраля 2025 года "О назначении стипендии обучающимся по программе "Абай-Верн" в рамках академической мобильности на 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Стипендия будет выплачена магистрантам и докторантам в рамках Соглашения между Министерством образования и науки РК и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики "О реализации программы "Абай-Верн".

В частности, стипендии с января по май 2025 года в размере 800 евро за каждый месяц получат 42 человека, двум обучающимся в докторантуре выплатят по 1500 евро за месяц обучения.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Соглашение совершено 19 апреля 2018 года в Астане, направлено на укрепление казахстанско-французского партнерства в сфере высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.

Предусматривается, что стороны будут содействовать направлению для обучения граждан Казахстана по следующим направлениям: магистратура и докторантура.

Финансирование по программе осуществляется на паритетной основе.

Французская сторона обеспечивает предоставление стипендии французского правительства на социальное обеспечение для магистрантов (30) второго года обучения на период 10 месяцев и для докторантов (5) на период 6 месяцев в год в течение трех лет докторантуры, которая предусматривает следующие преимущества:

освобождение от оплаты регистрационного взноса в государственных вузах, подчиненных Министерству высшего образования, научных исследований и инноваций Франции;

освобождение от ежегодного студенческого взноса (CVEC – Contribution de vie etudiante et de campus);

возмещение расходов на дополнительное страхование в размере 264 евро в год;

помощь в поиске жилья в университетских общежитиях CROUS (Centre régional des oеuvres universitaires et scolaires – Региональный центр по делам университетов и школ);

льготные тарифы для участия в культурных мероприятиях, организованных Campus France;

бесплатная гарантия жилья "VISALE" (Visa pour le logement et l’Emploi – Виза для жилья и работы);

помощь на оплату жилья CAF (Caisse d'allocations familiales – Фонд семейных пособий);

бесплатное прикрепление к общей системе французского социального страхования;

предоставление бесплатной долгосрочной студенческой визы.

Казахстанская сторона финансирует расходы на проживание, которые составляют для магистрантов – 800 евро ежемесячно в течение 10 месяцев (с сентября по июнь) и для докторантов – 1200 евро ежемесячно по 6 месяцев в год в течение 3-х лет.