Токаев внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2025 года, которым внес изменения в положение о государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, должностной состав госкомиссии изложен в новой редакции. В него включены:

премьер-министр РК, председатель

председатель Национального банка РК

председатель правления Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)

заместители премьер-министра РК по курируемым вопросам

заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики

помощник президента РК по экономическим вопросам

министр транспорта РК

министр финансов РК

министр промышленности и строительства РК

Также уточняется, что госкомиссия проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых Государственной комиссией.

По решению председателя государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы.

Дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя Государственной комиссии о созыве внеочередного заседания.

Также говорится, что по поручению председателя государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования.

Уточняется, что решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов государственной комиссии голос председательствующего является решающим.

Копии протокола государственной комиссии направляются всем членам комиссии и заинтересованным государственным органам.

Указ вводится в действие со дня его подписания.