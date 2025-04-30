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Право

Токаев внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 10:54 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2025 года, которым внес изменения в положение о государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, должностной состав госкомиссии изложен в новой редакции. В него включены:

  • премьер-министр РК, председатель
  • председатель Национального банка РК
  • председатель правления Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)
  • заместители премьер-министра РК по курируемым вопросам
  • заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК
  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики
  • помощник президента РК по экономическим вопросам
  • министр транспорта РК
  • министр финансов РК
  • министр промышленности и строительства РК

Также уточняется, что госкомиссия проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых Государственной комиссией.

По решению председателя государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы.

Дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя Государственной комиссии о созыве внеочередного заседания.

Также говорится, что по поручению председателя государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования.

Уточняется, что решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов государственной комиссии голос председательствующего является решающим.

Копии протокола государственной комиссии направляются всем членам комиссии и заинтересованным государственным органам.

Указ вводится в действие со дня его подписания. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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