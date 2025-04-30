Токаев внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики
В частности, должностной состав госкомиссии изложен в новой редакции. В него включены:
- премьер-министр РК, председатель
- председатель Национального банка РК
- председатель правления Акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)
- заместители премьер-министра РК по курируемым вопросам
- заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК
- заместитель премьер-министра – министр национальной экономики
- помощник президента РК по экономическим вопросам
- министр транспорта РК
- министр финансов РК
- министр промышленности и строительства РК
Также уточняется, что госкомиссия проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых Государственной комиссией.
По решению председателя государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы.
Дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя Государственной комиссии о созыве внеочередного заседания.
Также говорится, что по поручению председателя государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования.
Уточняется, что решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов государственной комиссии голос председательствующего является решающим.
Копии протокола государственной комиссии направляются всем членам комиссии и заинтересованным государственным органам.
Указ вводится в действие со дня его подписания.